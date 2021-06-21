Türk SİHA’ları kartları yeniden dağıttı: Avrupa'nın devleri sıraya girdi! İşte o ülkeler

"GÖZÜMÜZ, TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİNDE"

"Bu konuda şu anda net bir plan yok." diyen Matis, görüşmelerin sürdüğünü ve en uygun olanı seçmeye hazır olduklarını kaydetti. Matis, "Sadece İHA/SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayisinin tüm ürünlerinde." ifadesini kullandı.