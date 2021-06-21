Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2021 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2020 yıl sonuna kıyasla yüzde 4,4 artışla 249,9 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,1 azalışla 593,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, nisanda eksi 343,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2020 sonunda eksi 413,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde rezerv varlıklar kalemi yüzde 5,7 azalışla 88 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 15,5 artışla 106,4 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 25,9 artışla 52,8 milyar dolara yükseldi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 sonuna göre yüzde 26,8 azalışla 161,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

PORTFÖY YATIRIMLARI 110 MİLYAR DOLAR

Portföy yatırımları, nisanda 2020 sonuna göre yüzde 6,5 azalışla 110 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24,6 azalışla 22 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 13 azalışla 7,5 milyar dolara düşerken, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 2,8 artarak 47,5 milyar dolara yükseldi.

Diğer yatırımlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 2,4 artarak 322,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2020 sonuna göre yüzde 1,7 artarak 33,9 milyar dolara yükselirken, TL mevduatı da yüzde 1,5 artarak 16 milyar dolara çıktı.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,8 artarak 66 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku 97 milyar dolar oldu.