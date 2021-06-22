Hayvansal atıktan enerji üretecek

BAŞTA mobilya olmak üzere perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Doğanlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend Enerji ile biyokütle ve biyogaz alanlarında 18 tesise ulaştıklarını belirterek, "2020 yılsonu itibarıyla, 10 biyogaz, 1 biyokütle ve 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik tesisi olmak üzere toplam 12 adet faal tesisimiz bulunuyor. 2021 yılında devreye girecek olan 1 biyokütle ve 5 biyogaz tesisiyle birlikte toplam 6 bölgede, 11 ilde, 18 tesiste evsel, tarımsal ve ormansal atıkları yüz milyonlarca kilovat saat elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılamasını bekliyoruz. Yine 2020 sonu itibarıyla kurulu güç olarak 55.8 megavat seviyesindeyiz. Hatta sadece evsel atık değil aynı zamanda çamurdan bile enerji üretiyoruz. Hayvansal atıklardan da üretim yapma konusunda adımlarımız var" dedi.
160 MİLYON DOLAR YATIRIM
Doğan, Menderes
'te 40 milyon dolar
lık Türkiye
'nin en büyük tesisini kurmayı planladıklarını belirtti. Doğan, "Ülkemizde kişi başı günlük üretilen çöp miktarı 1 kilogram düzeyinde. Toplam nüfusa göre günlük çöp miktarımız ise 80 bin ton. Bu miktarın ne yazık ki, sadece 45 bin tonu işleniyor. Bu oranın yüzde 20'sini Biotrend tesislerimizde işliyor, böylece hem atıkları değerli hale getiriyor hem de sıfır atık hedefinin önünü açıyoruz. Enerji yatırımlarında bugüne kadar 100 milyon dolar yatırım yaptık. 160 milyon dolar daha yatırım planımız var" dedi.
AFRİKA'YA İKİNCİ KELEBEK
HOLDING olarak Afrika
'da Senegal
'de bir mobilya üretim tesis kurmayı hedeflediklerini belirten Davut Doğan, "Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Kısa bir zaman içinde üretimi planlıyoruz. 6 bin 500 metrekarelik bir kapalı alanda üretim yapacağız. 200 kişilik bir istihdam yaratmayı planlıyoruz. Orada Afrika'nın Kelebek markasını yaratacağız diyebilirim. Toplam yatırım miktarı da 6-7 milyon dolar olacak. Markamızın ismi de çok farklı olacak. Doğduğumuz yer BigA olacak markanın ismi. Big Africa olarak markamızın ismini düşündük. Hem Biga olacak içinde hem de Afrika" dedi.