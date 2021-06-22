Hükümetten KOBİ’lere faizsiz ve teminatsız destek





GERİ ÖDEME 2024'TE BAŞLIYOR

İşletmelerin 2019'da en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek. Yenilikçi genç mikro ve küçük işletmelerde asgari gelir kriterine bakılmayacak. Mikro ölçekli işletmelere 3 ay 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere de 3 ay 75 bin liraya kadar destek sağlanacak.