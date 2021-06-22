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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:42 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:55

'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

AA
Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

'ndeki müsilajla mücadele kapsamında ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde 'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.

Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi.

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Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı
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