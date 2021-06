Modada temassız devrim

Yarışmanın bu seneki teması pandeminin yarattığı akımlardan biri olan contact-less/temassız kavramı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'a göre insanların kendilerini sürekli uyarlamasını gerektirecek, radikal bir sistem değişiminin içindeyiz ve bu değişim ülkeler, şirketler, sektörler ve toplumda sistemlerin bütünsel dönüşümünü içeriyor. "Pandeminin bize verdiği mesaj netti; "Ezberlerinizi terk edin". Kısaca bu şekilde özetleyeceğim bu dönüşüm; kimliğimizi, sahiplik anlayışımızı, tüketim kalıplarımızı, kariyerimizi, insanlarla nasıl karşılaştığımızı, ilişkilerimizi nasıl geliştirdiğimizi, dayandığımız hiyerarşileri, insan varlığının doğasını sorgulamamıza yol açıyor. Bu yüzden 2021 yılı temamız; yüksek erişilebilirliği, coğrafi olarak nötr niteliği, sosyal, ekonomik, kültürel, politik, ideolojik sınırları aşan etkileşimiyle bariyerleri kaldıran daha önce yaşadıklarımıza hiç benzemeyen dönüşümün merkezindeki kavram olan "contact-less/temassız". Üretici ve tüketicinin aynı anda buluştuğu, tüketici davranışının saniyesine kadar gözlemlenebildiği yeni bir dönem. Kısacası yeni dünyanın dinamiği contact-less/temassız üzerine oluşuyor. Geçtiğimiz sene finalini online olarak gerçekleştirdiğimiz doğa ve teknolojiyi bir araya getiren sürdürülebilir tasarımların yer aldığı TECH-TILITY temasını işlemiştik. Bu senede toplumları, küresel ekonomiyi dönüşüme uğratan büyük değişimin potansiyeline en iyi nasıl uyarlanacağımız, bunu nasıl biçimlendireceğimiz ve etkileyeceğimize odaklanıyoruz."



TASARIMCILAR İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI



EHKİB Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi Başkanı Tuğba Hazar, artık herkesin teknoloji ve çevre bilincini kazandırmak konusunda bir misyon edinmek durumunda olduğu görüşünde.



"Biz 2004 yılından bu yana düzenlediğimiz yarışmalarımızla kendimizden öte bir amaç için çalışarak, değişimin fırsatlarını dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye adamış genç tasarımcılarımıza bir platform sunuyoruz. Bu sayede sektörümüz tasarım, kalite ve verimlilik konularında oldukça yetkin. EİB Moda Tasarım Yarışması bir yarışma olmanın ötesinde aslında gençlerimiz için bir dönüm noktası. Çünkü nakdi ödüllerden ziyade yurtdışı eğitim bursu ve fuar ziyaretleri ödülleri gelecekleri için çok önemli. 15 yıldır Türkiye'ye yüzlerce tasarımcı kazandırdık. Gençlerimiz özgün, yenilikçi tasarımlarıyla ülke sınırlarını aşarak dünyaya isimlerini duyurdu. Yarışmayla ilgili detayları hem web sitemizden hem de yarışmamızın mentörü moda tasarımcısı Özlem Erkan eşliğinde 17 Mayıs itibariyle @eibmoda Instagram hesabımızdan canlı yayınlarla gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme seminerlerimizden takip edebilirsiniz."





CONTACT-LESS/TEMASSIZ NEDİR?



Contact-less, fiziki temas ile teknoloji yoluyla milyarlarca insanla kurulabilen dijital temasın gerçekliği kavramını bu yıl moda tasarımcılarının yeni oyun alanı olarak sunuyor. Görsel ve işitsel gerçekliğe dokunmayı da ekleyerek karma gerçeklik kavramını deneyimletecek teknolojilerle simüle edilecek ortamlar, yeni dijital kimliklerimiz olacak Avatarlar, biyo- malzemelerin yükselişi ve biyofilik tasarım dünyasının oluşumu, sürdürülebilirlik kavramının artık bir kavramdan çıkarak yaşamsal bir zorunluluğa dönüşümü, iş dünyası, zenginlik, refah, başarı, siyaset, ekonomi değerlerinin yıkılıp birey memnuniyeti ve zevk kavramını öne çıkaracak şekilde yeniden yorumlanması… Bizleri bekleyen bambaşka bir dünya oluşuyor. Tasarımcılarımızdan, her alandaki hiyerarşilerin yok olacağı bu yeni dünyayı, toplumlara yön veren öncüler arasında yer alan moda tasarımcısı gözüyle yorumlamalarını ve 2022-23 İlkbahar-Yaz / Kadın ve Erkek koleksiyonu bağlamında hepimizi şaşırtacak ve hayran bırakacak eserlerini heyecanla bekliyoruz.



YARIŞMAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?



• T.C. Vatandaşı olan,

• En az lise veya dengi okul mezunu,

• 01.01.2003 ve öncesinde, 01.01.1991 ve sonrasında doğmuş olmak.

• Türk moda endüstrisinde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına kayıtlı ticari bir iş yerine sahip olmayan,

• Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen herhangi bir bay/bayan dış giyim ile ilgili moda tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girmemiş olan ve yukarıdaki şartları taşıyan yarışmacılar bu yarışmaya katılabilir.

• Ege İhracatçı Birlikleri'nin herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakın akrabaları EİB XVI. Moda Tasarım Yarışması'na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar veya almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödüllerini iade ederler.

• Final gecesi Jürisi'nin birinci dereceden yakın akrabaları, çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışanlar EİB XVI. Moda Tasarım Yarışması'na katılamaz, katılmış ve herhangi bir seçimden geçmiş olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.



Ödüller neler?



-Birincilik Ödülü 18.000 TL



İkincilik Ödülü 13.000 TL



Üçüncülük Ödülü 8.000 TL.



YURTDIŞI EĞİTİM BURSU ÖDÜLÜ



Ege İhracatçı Birlikleri'nin "2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları " çerçevesinde Ticaret Bakanlığı'na sunacağı projenin onaylanması durumunda, dereceye giren yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilebilecektir. Yurtdışı eğitim desteğinin sağlanması Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabidir. Birlik, bu eğitim hakkını, dereceye giren yarışmacılardan kaçına ve hangi şekilde kullandıracağı konusunda nihai takdir yetkisine sahiptir.



Yurtdışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (İELTS, TOEFL, YDS, vs.) yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.



YURTDIŞI FUAR KATILIMI



İlk 10 finalist arasında yer alan, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yarışma Komitesi'nin belirleyeceği adette finaliste ve Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Sosyal Organizasyonlar ve Yarışma Komitesi'nin belirleyeceği koşullarda, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiği fuarlardan herhangi birine ziyaret hakkı verilmesi planlanmaktadır. İlk 10 finalistin koleksiyonları Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her yıl düzenlenmesi beklenen Türkiye Tasarım Haftası etkinliğinde sergilenecektir.

Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında EİB'den hiçbir talepte bulunamazlar.