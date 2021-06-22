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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi
Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:13

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Son dakika... usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yılsonunda yapılacak düzenlemeyle vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak. Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a kadar müracaat ederek artırım hükümlerinden yararlanabilecekler.

Son dakika... Yüz binlerce esnafa adeta ekonomi mefesi olacak adımların haberi geldi. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yılsonunda yapılacak düzenlemeyle vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulmuş olacak.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a kadar müracaat ederek artırım hükümlerinden yararlanabilecekler.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

SARTIRILAN MATRAHA VERGİ YOK

Vergi tutarı artırılan, beyan edilen matrahlara yüzde 20 vergi uygulanmak suretiyle hesaplanıyor. Beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan veya kurumlar vergisi için herhangi bir vergi hesaplanmayacak, ödenmeyecek. Artırılan bu matrahlar üzerinden geçici vergi hesaplanmayacak.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Beyannamelerini süresinde vermiş ve bunlar üzerinden tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödeyenlere 5 puanlık indirim yapılacak.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

SON DAKİKA 6 EŞİT TAKSİTLE YATIRILABİLİR

Örneğin; usulde vergilendirilen bir terzinin ticari kazancına ilişkin olarak 2017'de beyan ettiği vergisi matrahı 35 bin lira. Mükellef 2017 gelir vergisi matrahını yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süreci içinde vergi dairesine başvuruyor. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 2 bin 100 lira olacak.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Söz konusu vergi 6 taksit halinde de yatırılabilecek. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak. Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, yüzde 0.35 oranı esas alınacak.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Son dakika bilgisine göre Kanun kapsamında süresinde ödenen alacaklara, 9 Haziran tarihinden sonraki süreler için faiz hesaplanmayacak.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

33 BİN LİRA YERİNE 6 BİN TL ÖDEME

Berberin 2017 için beyan ettiği vergisi matrahı 42 bin 500 lira olup matrahının 21 bin lirası usulde ticari kazanç, 21 bin 500 lirası konut kira gelirinden oluşuyor.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Mükellef vergisi matrahını artırmak için başvurduğunda hesaplanan matrah 12 bin 750 lira olup, artırımda bulunacakları asgari matrahın tespitinde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrah tutarı esas alacak.

Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Bu da 33 bin 200 liradan aşağı olmayacak. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken vergisi 6 bin 640 lira olacak. Vergi 6 eşit taksitle de ödenebilecek.

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Son dakika | 850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi
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