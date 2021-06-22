Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den 'iklim değişikliği' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada, bakanlıklarının tarım, gıda, su, orman ve hava gibi 5 önemli ve hayati alandan sorumlu olduğunu hatırlattı.

Özellikle meteoroloji ve iklim konusunun son dönemde sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer aldığını söyleyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Son 10 yıl tüm zamanların en sıcak dönemi oldu. Tabii bu durum, afetleri ve daha önce hiç alışkın olmadığımız hava olaylarını da beraberinde getirdi. Dünyada, 1970-2019 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık yüzde 79'u meteorolojik olaylarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkiliydi. Yine bu doğal afetler sonucunda can kayıplarının yüzde 56'sı ve ekonomik kayıpların da yüzde 75'i meteorolojik afetlerden kaynaklandı. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı. Ülkemizin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olan Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla her şeyden önce meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı azami ölçüde hazırlıklı olmalıyız."

"METEOROLOJİK VERİLERE VATANDAŞLAR RAHATLIKLA ULAŞABİLİYOR"

Bakan Pakdemirli, doğal afetlerin Allah'ın takdiri olduğunu, afeti tahmin etmenin de Allah'ın insanoğluna bahşettiği bir lütuf olduğunu belirtti.

Her meteorolojik verinin binlerce canı koruduğuna ve kurtardığına işaret eden Pakdemirli, "Tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması için birçok uygulamayı devreye aldık. Bugün cep telefonumuza meteoroloji mobil uygulamasını indirerek tüm verilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz." dedi.

Meteorolojik verilerin tarım, savunma ve diğer sektörler için de son derece önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bir bölgede yetiştirilecek bitki çeşidinin seçimi, toprak işleme, ekim, dikim, budama, çapalama, sulama, ilaçlama ve hasat işlemlerinde meteorolojik veriler yönlendirici ilk faktördür. Hayvancılık alanında da sıcaklık değerlerinin hayvanlarda ölüm oranları, yem ve ilaç tüketim miktarları, canlı ağırlık, et-süt üretim ve verimi ile gebelik oranları üzerinde etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıktaki bütün planlamalarımızda, meteorolojik veriler sayesinde elde ettiğimiz referans bilgileri kullanıyoruz. Ayrıca taşkın koruma tesisi, baraj ve gölet inşa ederken de tesisin taşkın payını doğru ortaya koymak adına meteorolojik verilerden yararlanıyoruz. Diğer taraftan orman yangınlarına müdahale edecek ekiplerimizi konuşlandırırken, yıllık ve mevsimlik sıcaklık değerlerini en önemli kriter olarak değerlendiriyoruz."

"81 İLİN VE İLÇELERİNİN AYRINTILI HAVA TAHMİNLERİ YAYINLANIYOR"

Bakan Pakdemirli, Türkiye'ye son 19 yılda meteoroloji alanında çok güçlü bir altyapı kazandırdıklarını ifade ederek, 2002'de 81 ilin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken, bugün 81 ilin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri ile 973 ilçenin günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayınladıklarını dile getirdi.

Otomatik meteoroloji gözlem sistemi sayısının 2002'de 31 olduğunu ve bu sayıyı son 19 yılda yaptıkları önemli çalışmalarla 2 bin 47'ye yükselttiklerini söyleyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yine 2002'de sadece 1 olan meteoroloji radar sayımızı 18'e, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu sayımızı da 1711'e çıkardık. 2002'de 7 olan yüksek atmosfer gözlem istasyonu sayımızı ise 9'a çıkardık. Ayrıca 1 adet mobil yüksek atmosfer gözlem istasyonu tesis ettik. Ben de bir pilot, kaptan ve çiftçi olarak, meteorolojinin tarım, havacılık ve denizcilik sektörü için ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, meteoroloji yatırımlarımızı planlarken, havacılık ve denizcilik faaliyetlerini ön planda tutmaya özen gösteriyorum. Bu kapsamda havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 74'e yükselttik. Denizlerimizde de 88 noktaya şamandıra ve Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasına 2 adet deniz radarı kurduk. 41 adet yıldırım tespit ve takip sistemi, 100 adet elde taşınabilir otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 2 adet toz gözlem sistemi de inşa ettik."