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Giriş Tarihi: 22.6.2021

TİM’den sürdürülebilirlik planı

TİM’den sürdürülebilirlik planı
TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Kadın Konseyi'nin öncülüğünde, "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" sloganıyla hazırlanan Sürdürülebilirlik Eylem Planı, TİM Başkanı , Kadın Konseyi Üyeleri ve Sektörler Konseyi temsilcilerinin katılımıyla 'da tanıtıldı. Eylem Planı'nda 12 ana hedef belirlediklerini bildiren Gülle, bu hedefleri ana başlıkları ile ", İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, Dijital Mentorluk ve Eğitim Programları, Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları, Sanayide Döngüsellik ve İleri Kazanım, İleri Arıtma Teknolojileri, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Standardizasyon Uygulamaları, Sertifikasyon Uygulamaları, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve İstihdam, Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik" olarak belirlediklerini anlattı.
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TİM’den sürdürülebilirlik planı
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