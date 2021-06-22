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Haberler Ekonomi Haberleri Uçaklarda yer kalmadı: Araplar Bursa’ya akın ediyor
Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:20

Uçaklarda yer kalmadı: Araplar ’ya akın ediyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Uçaklarda yer kalmadı: Araplar Bursa’ya akın ediyor

’de başarılı bir şekilde devam eden aşılama çalışmaları ve 1 Temmuz itibari ile kısıtlamaların kalkacağı müjdesi turizm camiasında heyecan yarattı. (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, 5 Temmuzdan sonra Arap ülkelerinden gelecek uçakların dolu olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır özellikle de Arap turistlerin gözde şehirlerinden biri olan , 5 Temmuz'dan itibaren Arap turistlerin adeta akınına uğrayacak. Başarılı aşılama çalışmalarıyla birlikte turizm hareketliliğinin de başladığını ifade eden Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, "5 Temmuz itibari ile Arap ülkelerinden 'ye gelecek olan uçakların neredeyse tamamı dolu. Bursa Arapların ikinci başkenti konumunda. Deyim yerindeyse Araplar Türkiye ve Bursa'ya akın edecekler" dedi.

"TÜRKİYE'DE UYGUN FİYATA KALİTELİ HİZMET VAR"

Arap ülkelerinin yanı sıra ve ile önemli turizm hareketliliğinin yaşandığına dikkat çeken, "Rusların ağırlıklı olarak Türkiye'yi ziyaret edeceğini düşünüyoruz. ile ciddi ilişkilerimiz var. Biz TÜRSAB olarak Ukrayna pazarına yeni bir pazar olarak bakıyoruz. Oradan daha çok turist gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Almanya'dan Türkiye'yi tercih eden hem bizim hem de onların vatandaşları var. Özellikle güneyde ve Ege sahilinde yıllardan beri kullandıkları mülkiyet hakları var. Bununla birlikte her şey dahil sistemde Türkiye çok büyük bir markadır. Özellikle de para biriminden dolayı kaliteli hizmeti ucuza alabiliyorlar" dedi.

"UÇAKLARDA YER YOK"

Bursa'yı yeni turizm trendlerine de hazırladıklarını belirten Saraçoğlu, "Bursa, Arap coğrafyasının başkenti diyebiliriz. Yavaş yavaş hareketlenmelerin başladığını görüyoruz. Arap ülkelerinden ve 'dan gelen ziyaretçilerimiz var. Spor faaliyetleri için gelen ve gelecek olan ekipler var. Arap turizminin okullardan kapandıktan sonra daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Baktığımızda 5 Temmuzdan sonra uçak seferlerinin dolu olduğunu görüyorum. Bu da 2 yıldır yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle verdiğimiz açığın kapanacağına işaret ediyor. Turizmciler ve oteller olarak her şeyiyle hazırız" şeklinde konuştu.

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Uçaklarda yer kalmadı: Araplar Bursa’ya akın ediyor
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