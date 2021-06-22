Uçaklarda yer kalmadı: Araplar Bursa’ya akın ediyor

Uzun yıllardır özellikle de Arap turistlerin gözde şehirlerinden biri olan Bursa, 5 Temmuz'dan itibaren Arap turistlerin adeta akınına uğrayacak. Başarılı aşılama çalışmalarıyla birlikte turizm hareketliliğinin de başladığını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, "5 Temmuz itibari ile Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelecek olan uçakların neredeyse tamamı dolu. Bursa Arapların ikinci başkenti konumunda. Deyim yerindeyse Araplar Türkiye ve Bursa'ya akın edecekler" dedi.

"TÜRKİYE'DE UYGUN FİYATA KALİTELİ HİZMET VAR"

Arap ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Almanya ile önemli turizm hareketliliğinin yaşandığına dikkat çeken, "Rusların ağırlıklı olarak Türkiye'yi ziyaret edeceğini düşünüyoruz. Ukrayna ile ciddi ilişkilerimiz var. Biz TÜRSAB olarak Ukrayna pazarına yeni bir pazar olarak bakıyoruz. Oradan daha çok turist gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Almanya'dan Türkiye'yi tercih eden hem bizim hem de onların vatandaşları var. Özellikle güneyde ve Ege sahilinde yıllardan beri kullandıkları mülkiyet hakları var. Bununla birlikte her şey dahil sistemde Türkiye çok büyük bir markadır. Özellikle de para biriminden dolayı kaliteli hizmeti ucuza alabiliyorlar" dedi.

"UÇAKLARDA YER YOK"

Bursa'yı yeni turizm trendlerine de hazırladıklarını belirten Saraçoğlu, "Bursa, Arap coğrafyasının başkenti diyebiliriz. Yavaş yavaş hareketlenmelerin başladığını görüyoruz. Arap ülkelerinden Kuveyt ve Katar'dan gelen ziyaretçilerimiz var. Spor faaliyetleri için gelen ve gelecek olan ekipler var. Arap turizminin okullardan kapandıktan sonra daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Baktığımızda 5 Temmuzdan sonra uçak seferlerinin dolu olduğunu görüyorum. Bu da 2 yıldır yaşadığımız sıkıntılar sebebiyle verdiğimiz açığın kapanacağına işaret ediyor. Turizmciler ve oteller olarak her şeyiyle hazırız" şeklinde konuştu.