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Giriş Tarihi: 22.6.2021

’tan çiftçiye 8 milyar TL

Vakıfbank’tan çiftçiye 8 milyar TL
, tarım sektörünü destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Kullanıcı sayısı 155 bine ulaşan TarımKart ile üreticiler, tarımsal faaliyet sırasında ihtiyaç duydukları önemli avantajlardan yararlanıyor. Banka tarım kredileri ile bugüne kadar 275 bin çiftçiye dokundu ve kuruluş tarihinden bu yana sektöre yaklaşık 8 milyar TL değerinde finansal hizmet sundu. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı , "Tarım ve hayvancılığın ülkemizin geleceği açısından taşıdığı önemin bilincindeyiz. Bu kapsamda yer alan üreticileri desteklemeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de çiftçilerimizin yanında yer aldık. İlk günden itibaren süreci finansal açıdan en sorunsuz şekilde atlatmalarına destek olacak pek çok uygulamayı devreye soktuk. Bugün de desteklerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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Vakıfbank’tan çiftçiye 8 milyar TL
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