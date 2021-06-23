4.5 milyon kurbanlık satılacak

Giriş Tarihi: 23.6.2021

Bayram için kurbanlıklar yola çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren hayvan pazarları kurulacak. Bu yıl yüzde 20 daha pahalı olan kurbanlıklarda küçükbaş 1.500, büyükbaş ise 10 bin liradan başlıyor