Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren büyükşehirlerde hayvan pazarları kurulacak. Bu yıl 3 milyonu küçükbaş, 1.5 milyonu da büyükbaş olmak üzere toplam 4.5 milyon kurbanlık satılacak. Küçükbaşlarda fiyatlar 1.500 ila 3 bin lira arasında değişirken büyükbaşta 10 binden başlayıp 70-80 bine kadar çıkıyor. Büyük başın canlı kilogramı 26-30 TL, küçükbaşın canlı kilogramı ise 32-34 TL arasında seyrediyor. Vakıf ve derneklerin kurban bağış fiyatları ise 900 ila 1.800 TL arasında değişiyor. Son yıllarda kurbanlık satışıyla da öne çıkan büyük ve zincir marketler bu yıl da hazırlıklarına başladı. Marketlerin fiyatları ise kilogramına göre ortalama 1.900 ila 2.100 TL arasında değişkenlik gösterirken alıcısına 9 taksit imkânı sunuluyor.Geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 20 arttığını belirten besiciler, "Maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Yem 6 ayda 80 TL'den 165 liraya yükseldi. Aynı oranda zam yapmak mümkün değil o zaman satamıyoruz, hayvan elimizde kalıyor. O nedenle yüzde 20 artış yaptık" diyor. Hayvanların pazara inmeden satışının başladığını belirten besiciler, şunları anlatıyor: "Bir ay öncesinde vatandaşlar bizi arar ve paya girerdi. Ancak geçen yılın aynı döneminde göre bu yıl alımlar yüzde 20 düştü. Bunda pandeminin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda emeklilere verilen bayram ikramiyeleri bizim de satışlarımıza çok olumlu katkı sağladı. Bu yıl da etkisi olur."➜Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç Hayvan varlığı konusunda hiçbir sıkıntımız yok. 3 milyonu küçükbaş, 1.5 milyonu büyükbaş olmak üzere toplam 4.5 milyon hayvan kurbanlık olarak satılacak. Buna hayvan pazarları, dernek ve vakıfların alımları ile marketler de dahil. Yılda ortalama 4.5 milyon kurban kesiliyor. Sadece bu bayram için üretim yapan besicilerimiz var. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi büyükşehirlerdeki hayvan pazarları önümüzdeki haftadan itibaren kurulur. Besicilerimiz sevk için hazırlıklara başladı. Erzurum, Tokat, Kastamonu, Sivas, Çorum, Bayburt, Van, Ağrı, Muş gibi illerimizdeki besicilerimiz büyükşehirlere kurbanlıklarını getirecekler. Fiyatlar artan maliyetler nedeniyle geçen yıla göre ortalama yüzde 20 artış gösterdi➜CarrefourSA CEO'su Kutay KartallıoğluCARREFOURSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine vekâleten en az 20 kilogramlık sakatat dahil büyükbaş koli ve en az 17 kilogramlık sakatat dahil kıvırcık koli olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. En az 20 kilogramlık kemiksiz vekâleten büyükbaş koli 2.050 TL'den, en az 17 kilogramlık kıvırcık koli ise 1.950 TL'den satılıyor. Ayrıca kurbanını 4. gün teslim almak isteyenlere büyükbaş koli, 100 TL indirimle sunuluyor. Ayrıca 216.66 TL'den 9 ay taksitle 1.950 TL'den veriliyor. CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "CarrefourSA, marketlerinde bulunan kurbanlık satış masalarının yanı sıra Carrefour- SA Online market üzerinden de sipariş alacağız. Siparişler hem marketlerden hem de adreslere teslim edilecek" dedi.➜Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mücahit YılmazSEVK için hazırlıklara başladık. Bu hafta yola çıkarız. Bu yıl büyükbaşta fiyatlarımız 26 ila 30 TL arasında değişiyor. Geçen yıl 22 ila 23 TL arasındaydı. Özellikle yem maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Nakliyatta da fiyatlar yükseldi. Geçen yıla göre iki katına çıkmış fiyatlar. Yüzde 20 zam yaptık ancak şu anki fiyatlarla ancak maliyetimizi karşılayabileceğiz. Kâr etmemiz için yüzde 50 zam yapmamız gerekiyor ancak o zaman satış olmuyor. Emeklilere verilen ikramiyeler satışlarımızı güzel etkiledi. İnşallah bu yıl da güzel geçer.➜Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan ArasKÜÇÜKBAŞIN canlı kilogram fiyatı 32-34 TL arasında değişiyor. Geçen yıla göre fiyatlar maliyetler nedeniyle yüzde 15 arttı. Aybaşından itibaren büyükşehirlere sevkiyat başlar. Normalde bu döneme kadar bir miktar satış olur. Bu yıl satışlar yüzde 20 geriledi. Bunda pandeminin etkisi büyük. Temmuzda gurbetçilerin geleceğini umut ediyoruz. Eğer gurbetçi gelirse satışlar iyi gider. Ancak onlar da gelmezse bu yıl geçen yıla göre satışlarda yüzde 20 düşüş olur.BU yıl Diyanet 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçinde 1.125 TL, yurtdışında 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 kurban vekalet bedelinin yurtiçinde 1.050 TL, yurtdışında 125 dolar ya da 105 euro olduğu öğrenildi. Darülaceze online kurban bedelini 1.800 TL olarak açıklarken, Mehmetçik Vakfı'nın sitesinden yapılan duyuruya göre bağış bedeli 1.355 TL olarak belirtiliyor. Kurban Bayramı'nda 65 ülkede 5 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen İHH Vakfı da, kurban bedelini 1.200 TL olarak açıkladı.