Bakan Pakdemirli'den Tunceli'ye yeni destek müjdesi

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret ederek, kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli, ziyaretin ardından Valilikte düzenlediği basın toplantısında, tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyledi.

Tunceli'ye de 81 ile yaptıkları işlerin ayarında ve ötesinde bir hazırlıkla geldiklerini ve kenti önemsediklerini ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tunceli'nin en önemli taleplerinden bir tanesi, afet konutları kapsamında bakanlığımızdan talep edilen yerdi. Bunu da Sayın Valimizle yapılan toplantı sonucu afet konutları için bu yerin tahsisine karar vermiş bulunmaktayız. Bitkisel üretimi burada geliştirmek son derece önemli ve 5 yeni proje başlatıyoruz. 5 bin 600 dekar alanda fasulye ve nohut ekilişi, 10 bin dekar alanda buğday ekilişi, 6 dekar alanda yonca, korunga ve yulaf ekilişi ve kaba yem üretimi yani aslında bitkisel üretimin toplamında geliştirilmesi için ne gerekiyorsa bunların hepsini de uzun uzadıya konuştuk. 45 bin dekar alanda da mera ıslah projesi yapacağız."

"TÜM KIRSAL KALKINMA YATIRIM PROJELERİNİ KABUL EDECEĞİZ"

Pakdemirli, kırsal kalkınma yatırımlarına yönelik yapılacak projeleri bakanlık olarak desteklediklerini belirterek, 22 yılda yapılandan daha fazla mera ıslahını bu sene Tunceli'de yapacaklarını dile getirdi.

Bu alanda kente 2,5 milyon liralık bir kaynak ayırdıklarını aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Kırsal kalkınma yatırımları destekleri, 13. etap yatırımları kapsamında da 15,2 milyon lira Tunceli'ye ayırdık. Tüm Tuncelililere sesleniyorum, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme kapsamında bize ne proje verirlerse bu projelerin eksiği olmadığı sürece ki biz bunlara da yardımcı oluruz. Tüm projeleri kabul edeceğiz. Bunların da bütçelerini özel ayırdık, bir kenarda duruyor. Yine 2 milyon lira kaynak ile proje hayata geçireceğiz. Ceviz, badem bahçelerinin kurulması, 10 tane bal ormanı kurulması, yine yem bezelyesi ekilişleri, 630 dekar alanda ve yaylalarımızda yaylacılık merkezlerinin oluşturulması ile bu yaylalar ve meralardaki yolların konusunda bunların svatlarının yapılması ve şartlarının iyileştirilmesi konusunda ilimize destek olacağız."

"ÇİFTÇİLERE SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE SÜT SOĞUTMA TANKI DESTEĞİ VERİLECEK"

Hayvancılık alanında da desteklerinin süreceğini vurgulayan Pakdemirli, Çemişgezek ilçesinde de Menengiçlere Antep Fıstığı Aşılama Projesi'nin devam edeceğini anlattı.

Bu konuda Tunceli ekonomisine 15 milyon lira ek gelir sağlanmasını hedeflediklerini söyleyen Pakdemirli, şunları paylaştı:

"Çiftçilerimize 100 süt sağım makinesini yine 25 süt soğutma tankını dağıtıyor olacağız. Her yerde olduğu gibi hayvancılık alanında da Tunceli'mize pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz. Bedava suni tohumlama hizmetimiz başlıyor. Düve alım desteği için yine 45 üreticimize 1,5 milyon lira civarında bir hibe vereceğiz. Tunceli'de Akkaraman koyununu soy kütüğü kapsamına dahil ediyoruz. Anaçlara 100, koç ve teke olanlara da 500 lira destek vereceğiz. Arı üreticilerimizin alet ve ekipman alımına hibe veriyoruz. Köy içi kılcal sulamalarına da destek olacağız. En azından önümüzdeki sene içinde bu işin bütçesini bu seneden tahsis edip sene sonuna yakın il özel idaremizin bütçesine devrederek, önemli bir mesafe almayı hedefledik."

Pakdemirli, hayvancılık hibeleriyle kente destek olmayı hedeflediklerini dile getirerek, ormancılık alanında da 580 bin fidanı bu yıl kentte toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

"HER KÖYE, HER HANEYE AŞ GİRECEK, İŞ GİRECEK"

Yaklaşık 2 milyon fidanı da kentte üreteceklerini kaydeden Pakdemirli, 400 bin lira civarında olan ve orman köylüsüne verilen ORKÖY kredi desteğini de 2 milyon liraya çıkardıklarını anımsattı.

Pakdemirli, "Çok önem verdiğim bir konu var. Gelir getirici tür ağaçlandırmalarında, belli bir süre, 3 sene kadar orman bakımını yapıyor. 3 sene sonra 'şu kadar ağaç senin' diye köylüye tahsis ediyoruz. Bunun önemi şu, her köye, her haneye aş girecek, iş girecek demektir. Yani Tunceli'nin bir köyünde olan kardeşimizin başka bir yere gitme ihtimali olmayacak, istemeyecek zaten. Tunceli'de aşağı yukarı 300 orman köyümüz var. 1,5 milyon fidan dikerek, 3 sene bakacağız ve 3 seneden sonra da diyeceğiz ki bu ağaçlar sizin, size tahsis edilmiş durumda." diye konuştu.

Sulama alanındaki çalışmalara da değinen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sulama alanında tam yarım milyarlık 9 müjdemiz var. Çemişgezek Cevizlidere Barajı inşaatı ihalesini şubatta yaptık. Burada 28 milyon metreküp su birikecek ve 30 bin dekar alan sulanıyor olacak. Yine Çemişgezek Göleti ve sulamasını da inşallah 2022 sonu itibarıyla tamamlayacağız. Burada 2 bin dekarın üzerinde bir arazi sulaması var. Ovacık Havaçor regülatörü ve sulamasını yatırım programına teklif ediyoruz. Burada da 30 bir dekar üzerinde modern sistemli bir sulama söz konusu. Bu da aşağı yukarı 150 milyon liralık bir yatırım. Cevizlidere Barajı sulamasının projesini tamamlıyoruz. Tamamlar tamamlamaz bunu da yatırım programı içine alacağız. Burada da 30 bin dekar arazi, cazibeli borulu sistemle sulanıyor olacak. Akpazar sulamasında da güneş enerji sistemi kuruyoruz. 17 bin dekar arazi enerji maliyeti olmadan basınçlı borulu sistemle sulanacak. Bunun ihalesini de bu yıl yapacağız. Kaçarlar Göleti sulamasının eksiklerini tamamlayarak 6 bin 130 dekar alanda bunu da hizmete alıyoruz."

Bakan Pakdemirli'ye ziyaretinde Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Mazgirt Belediye Başkanı Murat Becerikli, ilçe kaymakamları ile Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya da eşlik etti.