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Haberler Ekonomi Haberleri Bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 23.6.2021 11:52

Bu yıl ne zaman, ayın kaçında yatacak? emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yılda iki kez emeklilere sağlanmakta olan ikramiyelerin ’na ilişkin ödeme tarihleri merakla bekleniyor. ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 TL olacağı ifade edilmişti. Hal böyleyken Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL’lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor. Bu noktada “ ne zaman yatacak?” sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm detaylar…

'na sayılı günler kala için geri sayım başladı. Her sene vatandaşlara sağlanmakta olan ikramiyenin bu sene 1100 TL olarak ödeneceği bilinirken 20 Temmuz'da başlayan bayramın öncesinde hesaplara yatması bekleniyor. Bu kapsamda ise "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" soruları gündeme taşındı. İşte emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı ikramiyesi, Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.

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Bu yıl emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
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