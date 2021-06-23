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Giriş Tarihi: 23.6.2021 09:26 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:50

Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: Emekli ile...

TAKVİM
Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: Emekli temmuz zammı ile...

Milyonlarca emeklinin Temmuz ayının gelmesini bekliyor. Temmuz ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de kurban bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Yeni emeklilerin de yararlanacağı bayram ikramiyelerinin 12-19 temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini zamlı olarak Mayıs'ta alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda aylığının bağlanması gerekiyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Bu kapsamda , Temmuz'da emekli aylığı bağlananlara da ödenecek.

Bunun için en geç Haziran sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Haziran'da emeklilik için başvuranlar, bu yılki ikinci ikramiyeyi cebine koyabilecek.

Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise önümüzdeki yıldan itibaren ikramiye almaya başlayacak.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Emekli: 1.100 TL

Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
Ölüm aylığı (% 50): 550 TL

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Kurban Bayramı ikramiyesi büyük ihtimalle 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

Tam tarihi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Haziran ayı sonuna kadar sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlara, Temmuz'da maaşlarının bağlandığı tarihte bin 100 lira tutarındaki ikramiyeleri yatırılacak.

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Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: Emekli temmuz zammı ile...
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