KİPTAŞ 5’inci gayrimenkul müzayedesi gerçekleşti

2019 yılının Ekim ve Aralık aylarında, 2020 yılının ise Mart ve Ekim aylarında toplam dört kez halka açık müzayede gerçekleştiren KİPTAŞ, "5'inci Gayrimenkul Müzayedesi" kapsamında bu kez kendi bünyesindeki 26 dükkan ve 6 arsanın yanı sıra İGDAŞ'a ait Merter Eski Hizmet Binası ve Ünalan İkmal Sahası Arsası'nı da satışa sundu.



MÜZAYEDE İKİ OTURUMDAN OLUŞTU



Halka açık müzayede saat 11.00'de KİPTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda iki oturum halinde düzenlendi. Birinci oturumda İGDAŞ'a ait "Merter Eski Hizmet Binası" ve "Ünalan İkmal Sahası Arsası" satışa çıkarıldı ve müzayede sonunda Merter Eski Hizmet Binası, 147 milyon 174 bin 933 TL'den satıldı. Yeri alan firmanın ise Güngören'de bulunan bir inşaat firması olduğu belirtildi. İkinci oturumda ise KİPTAŞ 26 ticari birim, ile 6 arsayı satışa sundu. İkinci oturumun sonunda toplam 7 milyon 976 bin 220TL muhammen bedele sahip 3 adet arsa ve toplam 1 milyon 528 bin 700 muhammen bedele sahip 3 adet dükkanın satışı gerçekleşti.