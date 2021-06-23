Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'ndan yeni SWAP hamlesi: 4 ülke ile görüşüldü...
Giriş Tarihi: 23.6.2021 10:05 Son Güncelleme: 23.6.2021 10:19

'ndan yeni hamlesi: 4 ülke ile görüşüldü...

Merkez Bankası'ndan yeni SWAP hamlesi: 4 ülke ile görüşüldü...

Türkiye Cumhuriyet Başkanı Prof. Dr. , Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) ziyarette bulunarak küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda; Merkez Bankaları ile yapılan anlaşmaları da gündeme geldi. Şahap Kavcıoğlu, yeni SWAP anlaşmaları için 4 ülke ile görüştüklerini ve ikisi ile iyi noktaya geldiklerini belirtti.

Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının verimli ve yararlı geçtiği vurgulandı. Toplantıda Kavcıoğlu; sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği mesajını verdi. Edinilen bilgiye göre; TL'nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışılacak. TL'nin itibarının artırılması konusunda bankalarla istişare edilerek, zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapılabilecek.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyaret | Video

Toplantıda; Merkez Bankaları ile yapılan anlaşmaları da gündeme geldi. , yeni SWAP anlaşmaları için 4 ülke ile görüştüklerini ve ikisi ile iyi noktaya geldiklerini belirtti.

Kavcıoğlu, rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı olduklarının altını çizdi.

Şahap Kavcıoğlu sosyal medya hesabında, "Türkiye Bankalar Birliği Üyeleri ile bugün bir araya geldik. Samimi bir ortamda karşılıklı görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi paylaştık. Bu vesileyle tüm üye bankalarımızın genel müdürlerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası'ndan yeni SWAP hamlesi: 4 ülke ile görüşüldü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA