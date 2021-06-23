Merkez Bankası'ndan yeni SWAP hamlesi: 4 ülke ile görüşüldü...

Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının verimli ve yararlı geçtiği vurgulandı. Toplantıda Kavcıoğlu; sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği mesajını verdi. Edinilen bilgiye göre; TL'nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışılacak. TL'nin itibarının artırılması konusunda bankalarla istişare edilerek, zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapılabilecek.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyaret | Video

Toplantıda; Merkez Bankaları ile yapılan SWAP anlaşmaları da gündeme geldi. Şahap Kavcıoğlu, yeni SWAP anlaşmaları için 4 ülke ile görüştüklerini ve ikisi ile iyi noktaya geldiklerini belirtti.