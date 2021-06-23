Merkez Bankası'ndan yeni SWAP hamlesi: 4 ülke ile görüşüldü...

Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının verimli ve yararlı geçtiği vurgulandı. Toplantıda Kavcıoğlu; sıkı para politikası uygulamasının devam edeceği mesajını verdi. Edinilen bilgiye göre; TL'nin değerinin korunması için önümüzdeki dönemde bankalarla işbirliği içinde çalışılacak. TL'nin itibarının artırılması konusunda bankalarla istişare edilerek, zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişiklikler yapılabilecek.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyaret | Video
Toplantıda; Merkez Bankaları ile yapılan SWAP anlaşmaları da gündeme geldi. Şahap Kavcıoğlu, yeni SWAP anlaşmaları için 4 ülke ile görüştüklerini ve ikisi ile iyi noktaya geldiklerini belirtti.
Kavcıoğlu, rezervlerin güçlendirilmesi hedefine bağlı olduklarının altını çizdi.
Şahap Kavcıoğlu sosyal medya hesabında, "Türkiye Bankalar Birliği Üyeleri ile bugün bir araya geldik. Samimi bir ortamda karşılıklı görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi paylaştık. Bu vesileyle tüm üye bankalarımızın genel müdürlerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.
Türkiye Bankalar Birliği Üyeleri ile bugün bir araya geldik.— Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) June 22, 2021
Samimi bir ortamda karşılıklı görüşlerimizi ve değerlendirmelerimizi paylaştık.
Bu vesileyle tüm üye bankalarımızın genel müdürlerine katılımlarından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.@BankalarBirligi pic.twitter.com/TvecDITVfZ