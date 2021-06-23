Yatırımcıya şantaj dilini kınıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, temel atılmasına sayılı günler kala Kanal İstanbul
'la ilgili muhalefetin iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Bakan Kurum, ilk kazmanın 26 Haziran'da vurulacağı Kanal İstanbul
'un Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesi olacağını belirterek, her büyük projede olduğu gibi asılsız iddialarla saldıranları, korkutmaya çalışanları gördüklerini belirtti.
ÜLKEMİZİN İTİBARINI ZEDELİYOR
Türkiye
'nin köklü ve kadim bir devlet olduğunu söyleyen Bakan Kurum, şöyle konuştu: "2000 yıllık devlet geleneğimiz bize şunu söyler; devlette devamlılık esastır. Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de komik duruma düşürüyor. Kanal İstanbul'un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi, İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok iyi biliyor. Milletimizin iradesini yok sayan, yatırımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz. Bunlar bizim aşina olduğumuz sesler, alıştığımız sesler. Atalarımızın da dediği gibi, sesini değil sözünü yükselteceksin. Yani işini, eserini yükselteceksin. Eser yapmaya devam edeceğiz. Milletin iradesine kastedenlerin tüm engelleme girişimlerine rağmen Kanal İstanbul'u hayata geçireceğiz."
KONUTA TALEP CANLI
ÜLKE genelinde geçen yıl 1.5 milyon konut, yılın ilk 5 ayında 420 bin konut satışı yapıldığını belirten Kurum, "Dün Emlak Konut GYO
500 konutluk proje satışa sundu, aynı gün 350'si satıldı. Talep canlı" dedi.
300 BİN KONUT İNŞA EDİLİYOR
GAYRIMENKUL Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) 21. Olağan Genel Kurulu'na katılan Bakan Kurum, cumartesi günü 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul'un deprem gerçeğini hatırlattığını belirterek, "Ülke genelinde toplam yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. İstanbul'umuzda 39 ilçemizde; 68 riskli alanda, 35 bin binada, 126 bin konutun dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.