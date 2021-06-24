Axa pandeminin kadın sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı

AXA, insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı koruma amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında "Gizli Maliyetler: COVID-19 Uzun Vadede Kadınların Fiziksel ve Ruhsal Sağlığını Nasıl Tehdit Ediyor?" adlı raporu yayınladı. Raporda pandemi döneminde küresel çapta artan toplumsal cinsiyet eşitsizliği dolayısıyla kadınların bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen birçok olgu süzgeçten geçiriliyor ve kadınların pandemi koşullarında sağlık hizmetleri ile ilgili ne düşündüğü irdeleniyor. Rapor, farklı disiplinlerde bilimsel bilgi üretimini Axa Araştırma Fonu
gibi farklı girişimlerle destekleyen Axa'nın sekiz farklı ülkede bambaşka sosyoekonomik koşullarda yaşayan 8,000 kadınla yaptığı anket ve araştırmalara dayanıyor. Genel itibarıyla pandeminin kadınların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığının ve özellikle ruhsal sağlıklarını olumsuz etkilediğinin altını çizen raporun ortaya koyduğu önemli bulgular şu şekilde sıralanıyor. Kadınların yarısı daha fazla zamanları veya paraları olsaydı daha sağlıklı olacaklarını belirtiyor. Pandemi döneminde küresel çapta artan ekonomik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların sağlıklarına ayırabilecekleri bütçe ve zamanı kısıtlıyor. Kadınların dörtte üçü ise pandemi sırasında başkalarının sağlığına daha fazla öncelik verdiğini belirtiyor. Kadınlar ailelerinin sağlık sorunlarıyla yoğun olarak ilgileniyor ve ev içinde bakım verici rolleri eskisinden daha çok üstleniyor. Axa Sigorta
Bireysel Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay
konuyla ilgili "Axa olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadının güçlenmesinin iş hayatındaki savunucularından biriyiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalardan biri olan son raporumuz da sektörde kadın sağlığı konusunda önemi bir boşluğu dolduruyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın sağlığı ve doğal olarak toplum sağlığı konusunda çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu sonuçları doğru okuyarak kadınların sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.