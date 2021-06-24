İkinci emeklilik için yeni dönem! Büyük kazanç sağlayacak

NE YAPMAK LAZIM?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girmek çok kolay. Bu konuda yetkilendirilmiş bir şirketi arayarak kaydınızı yaptırabilirsiniz. Daha sonra da aylık ya da üç aylık periyotlarla ödemelerinizi yapabilir, ödeyeceğiniz miktarı da kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu ödemeleri sabit tutabileceğiniz gibi yıldan yıla da artırabiliyorsunuz. Belli şartlarda toplu para ödeme imkanı da bulunuyor. BES'e girmek sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemiyor. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz. Üstelik BES emekliliği özellikle 2000 sonrası işe girenler için daha erken gerçekleşiyor. 2000 yılı sonrasında işe giren bir kadın 58 yaş 7 bin gün erkek ise 60 yaş 7 bin gün şartıyla emekli olabilirken BES'te emeklilik 10 yıl ve 56 yaş ile gerçekleşiyor.