Kanal İstanbul iddiaların tersine çok önemli bir kazanım! Cazibe merkezi haline gelecek

ŞEHİR İÇİNDEN NÜFUS KAYDIRILACAK

Bu rakamın da şehrin nüfusunun yüzde 3'üne denk geldiğini aktaran Bozdoğan, yerleşim yerlerine daha çok İstanbul içerisinden kaydırmalar olacağını ve bu yoğunluğu da şehrin kaldırabileceğini kaydetti.

Kanal İstanbul'un savunma açısından kazanımlarına değinen Recep Bozdoğan, şunları aktardı:

"İddia edilenlerin aksine İstanbul açısından çok önemli bir kazanım sağlayacak Kanal İstanbul. Edirne sınırından itibaren İstanbul'a kadar herhangi bir savunmayı kolaylaştırıcı coğrafi engel yok. Bir dağ silsilesi, derin vadiler, nehirler, derin göller yok. 'Trakya'nın savunması tehlikeye girecek' iddiasının tam tersi İstanbul'un savunması açısından daha da güvenli hale gelecek. Trakya açısından baktığımızda da zaten İstanbul ve Boğazlar bölgesini savunacak olan 1. Ordu'nun büyük çoğunluğu Kanal İstanbul güzergahının batısında. Dolayısıyla Trakya'nın savunulması açısından risk söz konusu değil. Trakya için bir sorun olsaydı İstanbul ve Çanakkale Boğazı sorun olurdu. Herhangi bir savaş halinde İstanbul'un güvenliğini çok daha iyi bir noktaya taşıyacağı için Türkiye'nin elinde önemli bir avantaj olacak."