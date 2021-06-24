Son Dakika Haberler... Her yıl Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarının zamlandığı bilinirken bu noktada ise milyonlar gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken bu doğrultuda tahminlere göre; maaşlara 7.66 oranında zam yapılacağı söylentiler arasında yer alsa da henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. Buna göre, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek Temmuz emekli maaş zammı ne kadar? İşte detaylar;