Son Dakika Haberler... Her yıl Ocak ve Temmuz ayında emekli maaşlarının zamlandığı bilinirken bu noktada ise milyonlar gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken bu doğrultuda tahminlere göre; maaşlara 7.66 oranında zam yapılacağı söylentiler arasında yer alsa da henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Temmuz emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. Buna göre, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek Temmuz emekli maaş zammı ne kadar? İşte detaylar;
Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.