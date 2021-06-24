Türk Nippon TSS ürününü geliştiriyor

TÜRK Nippon Sigorta
sağlık sigortalarında 2021 yılında büyümeye ve gelişmeye, sigortalılarının ve satış kanallarının en hızlı ve kolay şekilde hizmet alabilmesi için süreçlerini maksimum oranda etkin hale getirmeye devam ediyor. Koronavirüs (COVID- 19) salgınının ülkemizde başlamasının hemen akabinde sigorta sektöründe bir ilki başlatarak, mevcut "Sağlığınız Bizde" tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe COVID-19 teminatını dahil eden Türk Nippon Sigorta, mevcut TSS ürününde yaptığı bu değişiklik ile hem "Sağlığınız Bizde'' tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) poliçesi sahibi sigortalılarına hem de sigortalı adaylarına maksimum fayda sağlayarak, bu zor dönemde sigortalılarının yanlarında olduğunu gösteren en önemli adımlardan birini attı. 2020 yılı Kasım ayı sonunda sigortalılarına sunduğu COVID- 19 yoğun bakım teminatı ile sağlık poliçesi olmayan kişiler için COVID-19 teşhisi konulması durumunda yoğun bakım masraflarını karşılayan bir ürün tasarlayarak sektörde bir ilki gerçekleştirdi. Yapmış olduğu saha araştırmaları ve bölge/acente eğitimlerinde aldığı geri bildirimlere ilave olarak sigortalılarının ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran Türk Nippon Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün teminat ve network yapısını, indirimek prim modellerini ve belge içeriklerinde iyileştirme çalışmalarına başlayarak en yakın zamanda tasarlamış olduğu yeni model tamamlayıcı sağlık sigortası ürününü müşterilerinin beğenisine sunacak. Müşteri odaklı yaklaşım, ihtiyaca yönelik çalışma olarak hedefini belirleyen Türk Nippon Sigorta, yenilikçi ve fark yaratan çözümler üretmeye devam edeceğini açıkladı.