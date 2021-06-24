Türkiye’nin gaz maliyeti düşecek

Türkiye
'nin doğal gaz tedarik ettiği ülkelerle yaptığı sözleşmelerin bir kısmı biterken, bir kısmı da yakın bir tarihte bitecek. Yeni anlaşmalar için başta Azerbaycan
, Rusya
ve İran
gibi ülkelerle masaya oturacak olan Türkiye'nin Karadeniz
'de kendi rezervlerini bulması da önemli gelişme oldu. Yeni anlaşma için görüşmelerin devam ettiği Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR
'ın Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, "Doğal gazda fiyat düşüşü birçok değişkene bağlıdır. En etkili faktör ise arzın artması, kaynak ve tedarik imkânlarının çeşitlenmesidir. Yerli ve yenilenebilir kaynakların artması ve çeşitlenmesi ile Türkiye'nin doğal gaz maliyetinin düşmesini bekliyoruz. Karadeniz'deki rezerv keşfi gibi yeni rezervlerin işletime alınması da arzı artıracak, Türkiye'nin elini güçlendirecektir. Tüm bunlar fiyatların tüketici lehine değişmesinde etkili olabilecek etkenler. Pandemi şartları devam ettikçe kısa vadeli fiyat öngörüleri yapmak çok mümkün değil" şeklinde konuştu. Türkiye'de ikinci PETKİM'i kurma konusunda 2018'de aldığı ancak rötar yapan yeni yatırım ile ilgili de konuşan Zaur Gahramanov, şunları kaydetti: "BP ile Türkiye'ye ikinci Petkim'i kazandırmak için yeni bir petrokimya tesisi kurmayı planlıyorduk. Toplamda 2 milyar dolar
lık bir yatırımdı. Fakat BP petrokimya işinden çıkma kararı alınca şimdilik bu yatırımı ertelemek zorunda kaldık. Yatırım için başka şirketler ile de görüşüyoruz" dedi. 2022'de bu yeni yatırımın kararının da alınması bekleniyor.
STAR'A DEV YATIRIM
SOCAR Türkiye
olarak bugüne kadar toplam 19.5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirten Gahramanov, "Türkiye'nin en büyük dış yatırımcısıyız. Tüm dünyada enerji başta olmak üzere hemen her sektörde büyük bir daralmanın yaşandığı pandemi döneminde de üretimimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Bu dönemde üretim süreçlerimizdeki stratejik katkısını net olarak gözlemlediğimiz STAR Rafineri
'nin operasyonel kabiliyetini daha da artırmak için başladığımız ek yatırımları, 2022'ye kadar bitirmeyi hedefliyoruz. STAR Rafineri'de verimliliği artırmak için 600 milyon dolarlık depolama yatırımımıza devam ediyoruz. Bu alandaki projelerimizin tamamlanmasıyla STAR'ın yatırım değeri yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı" şeklinde konuştu.
KARADENİZ GAZINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ
SOCAR Türkiye olarak petrol ve doğal gazda uzmanlaşmış bir grup olduklarını belirten Gahramanov, şunları söyledi: "Talep halinde Türkiye'ye bu süreçte elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Azerbaycan ve Gürcistan'da uzun yıllara dayanan doğal gaz dağıtım tecrübemizle bilgi ve birikimlerimizi Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyarız. Güncel teknolojiler ışığında yenileyerek güvenli ve sürdürülebilir doğal gaz tedariği için geliştirdiğimiz operasyonlarımızla Karadeniz'deki rezervin ekonomimize kazandırılmasında üzerimize düşen katkıyı yapmaya her zaman hazırız."