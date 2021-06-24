Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı rapora SABAH ulaştı! Yeni lojistik üssü İstanbul olacak





Ayrıca 505 bin 892 kişinin istihdam edilmesi ve 28 milyar dolarlık üretimin olması tahmin ediliyor. Bu verilere göre; 3 günlük gemi geçişi ile 30 derslik okul, 1 haftalık gemi geçişi ile 100 yataklı hastane ve 2 aylık gemi geçişi ile 2 kilometre metro hattı yapılabiliyor.