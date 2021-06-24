“Ülkemizin yükselen değeri Bireysel Emeklilik Sistemi”

Katılım Emeklilik
, pandeminin hayata ve tasarruf alışkanlıklarına dair etkilerini ölçmek için Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nı gerçekleştirdi. Türkiye
'nin dört bir yanındaki farklı sosyo-ekonomik sınıflardan 804 kişiyle gerçekleştirilen çalışma, 2018 yılındaki araştırmanın da devamı niteliğini taşıyor. Bu nedenle bu süre zarfında yaşanan pandeminin Türk
halkının sigorta algısı, sigorta sahipliği ve tasarruf eğilimleri konusunda trend takibini de mümkün kılıyor. Araştırmayla ilgili bilgi veren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek
, "Katılım Emeklilik olarak henüz 7 yaşında bir şirket olmamıza rağmen, faizsiz esaslı Bireysel Emeklilik Sistemi
'nin (BES
) ve katılım sigortacılığının daha geniş kesimlere ulaşması için bu alanda yön belirleyici oluyoruz. Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'nın ikincisini gerçekleştirerek de hem sektöre hem de milletimize ışık tutmak gayretindeyiz. Tüm hayatımıza sirayet eden bu olguya dair doğru bir analiz için trendlerdeki değişimi ölçmek istedik ve çarpıcı sonuçlarla karşılaştık" dedi.
BES GÜVENLİ BİR LİMAN
Huzurlu ve rahat bir gelecek için yıllar öncesinden planlama ve yatırım yapılması gerektiğini her fırsatta söylediklerini hatırlatan Ayhan Sincek, "Hayatlarımıza yeni normaller kalıcı olarak girerken birikim yapmanın, geleceğe yatırım yapmanın önemi daha iyi anlaşıldı. BES bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Halkımızın tasarruflarını değerlendirmek için zor zamanların güvenli limanı olarak BES'i seçtiğini gördük. Araştırma da gösterdi ki katılımcıların yüzde 83,7'si keşke pandemi döneminden önce daha fazla para biriktirmiş olsaydım diyor. İkinci sırada ise yüzde 55,7 ile yazlık ev almış olmayı dileyenler geliyor. Bunu yüzde 40,5 ile işsizlik sigortası
yaptırmış olmayı dileyenler takip ederken, yüzde 29,2 ile keşke bireysel emekliliğim olsaydı diyenler de dördüncü sırada yer alıyor. Buradan da anlaşılıyor ki tasarruf konusunda farkındalık yükseliyor" şeklinde konuştu. Bu süreçte insanların endişe düzeyinin de arttığına dikkat çeken Sincek şu bilgileri verdi: "Araştırmaya katılanların yüzde 62'sinin pandemiden endişe duyduğunu belirtmesi şaşırtmazken, endişe düzeyinin D ve E sosyoekonomik statüdeki bireylerde ve kadınlarda daha yüksek olduğunu gördük. Doğal olarak diğer bir endişe kaynağı ise işini kaybetmekle ilgili… Katılımcıların yüzde 54'ü işini kaybetmekten endişe duyduğunu belirtiyor."