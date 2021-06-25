AGROEXPO Fuarı’na Alım Heyeti dopingi

Türk tarımına 1 milyar dolarlık katma değer sağlaması beklenen AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı için Ticaret Bakanlığı'nın Koordinatörlüğünde düzenlenen Alım Heyeti Organizasyonu'na; Bahreyn, Bulgaristan, Hırvatistan, Kamerun, Kırgıziksan, Moritanya, Moldova ve Nijer'den ithalatçılar katıldı. Alım Heyeti Organizasyonu yüzden fazla ikili iş görüşmesine sahne oldu. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2021 yılının Ocak – Mayıs döneminde gerçekleştirdiği 6 milyar 100 milyon dolarlık ihracatının, 2 milyar 21 milyon dolarlık diliminin tarım sektörleri tarafından yapıldığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tarım sektörünün Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatından yüzde 33 pay aldığını kaydetti.

HEDEF 5.5 MİLYAR DOLAR



2021 yılı sonu için 5,5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı hedeflediklerini anlatan Eskinazi, "Bu hedefe ulaşmak için fuarlar çok etkili pazarlama faaliyeti. Fuarları tarım ürünlerimizin dünyaya tanıtılacağı vitrin olarak görüyoruz. Pandemi sonrasında dünya hızlı bir şekilde eski rutinine dönme arzusunda. AgroExpo Fuarı'na bu nedenle yoğun ilgi var. İkili iş görüşmelerimiz çok verimli geçti. Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatını artırmak için pazarlama faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2021 yılı Ocak – Mayıs dönemindeki 2 milyar 21 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatına; Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 468 milyon dolarlık katkı sağlarken, taze meyve sebze ve mamulleri sektörünün ihracatı 342,5 milyon dolar, kuru meyve ihracatı 300 milyon dolar oldu. Bu sektörleri 246 milyon dolarlık ihracatla tütün sektörü, 234,6 milyon dolarlık dış satımla hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü izledi. Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihacatına; zeytin ve zeytinyağı sektörü 65 milyon dolarlık, odundışı orman ürünleri 46 milyon dolarlık katkı sağladı.

BAKAN PAKDEMİRLİ KATILIMIYLA AÇILDI



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla açılan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılış töreninde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ve EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katılan isimler arasında yer aldı.