Altın fiyatları için işler giderek kızışıyor! Açıklamalar peş peşe geldi: Altın düşer mi yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı FOMC toplantısında varlık alımlarının azaltılması (Tapering) ve faiz mesajlarında önceki toplantılarına nazaran daha şahin bir tutum gösterdi. Açıklamalar altın fiyatları öncülüğünde varlık fiyatlarında bir baskılanmayı beraberinde getirdi.
AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE: HEM PARANIN HEM MALİYENİN PATRONU ŞAHİNLEŞMEYE BAŞLADI
İşin parasal yönünü ifade eden faiz karar metninin ardından Fed üyelerinin de söylemlerinde bir şahinleşme dikkat çekerken, son olarak bu kez maliye politikasının patronu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyon endişelerini dile getirerek, "Enflasyon yılsonuna kadar cari düzeyinin altına gelmeli" diye konuştu. Bu açıklama "'Tapering süreci beklenenden erken mi başlayacak" algısı yaratarak piyasalarda kafaları karıştırdı.
YELLEN'İN MAYIS BAŞINDAKİ O AÇIKLAMASI SİNYAL NİTELİĞİ TAŞIYORDU
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed'in Mayıs ve Haziran toplantısı öncesinde hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etmiş, bu durum piyasalarda sert satışları beraberinde getirmişti. Yellen, daha sonrasında ise, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirerek, "Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil" diyerek piyasaların ateşini almıştı.
Ancak Yellen'in bu açıklamasının bir öngörü veya rastgele bir söylem olmadığı görülmüş, açıklamadan 1.5 ay sonra Fed, parasal sıkılaşma yönünde faiz beklentilerini 2024 yılından 2023'e çekmiş ve 'Tapering süreci' için 2021 yılı bitmeden bir varlık alımı azaltımı için beklentileri kuvvetlendirmişti.
İKİNCİ SİNYAL Mİ? YELLEN YİNE KAFALARI KARIŞTIRDI
Para politikasında yetkisiz Yellen'in açıklamaları piyasalarda yine gündem konusu oldu. Yellen, enflasyonun arz yönlü darboğazların ve sıkıntılarının hafiflemeye başlaması ile birlikte yıl sonuna kadar cari yüksek seviyelerden geri gelmesi gerektiğini ifade ederek, enflasyon bekleyişlerinin kontrol altından çıkmaya başladıklarına dair küçük kanıtlar gördüğünü de vurguladı.
Fed'in enflasyon hedefleme stratejisi yüzde 2 düzeyinde bulunurken, cari enflasyon 13 yılın zirvesine yükselerek yüzde 5 seviyesini gördü. Yellen'in açıklamaları, aşılamanın hızlanması neticesi ekonomilerde açılmaları doğuracağından enflasyonun daha da yukarı yönlü desteklenmesi ihtimali güçleniyor. Bu durum "parasal sıkılaştırma olmadan enflasyon nasıl geri gelecek" sorusunu gündeme getiriyor.
ALTIN FİYATLARI İÇİN JACKSON HOLE KRİTİK OLACAK
Altın fiyatları bilindiği üzere, hem enflasyondan korunma aracı hem de riskten kaçış için bir enstrüman. Covid-19 koşulları nedeniyle piyasalarda oluşan risk ve oluşan bol likiditeden beslenen altın fiyatları için ters rüzgar olabilecek başlıca unsur, artan enflasyon endişeleri neticesinde parasal sıkılaştırma hamlelerinin beklenenden önceye çekilmesi ve likiditenin azalmaya başlayacağı durumu. Temelde enflasyon artması durumu bol likiditenin süreceği durumu altın fiyatları için pozitif bir durum olarak yorumlanıyor.
ABD'de her yıl Jackson Hole kasabasında düzenlenen toplantı, FMOC toplantılarından bir adım öne çıkıyor. Ekonomistler, Fed dışında dünyanın diğer büyük merkez bankalarının da katılacağı bu toplantıda özellikle Yellen'in ikinci sinyal niteliğindeki açıklamaları sonrası net mesajlar çıkma olasılığını daha gerçekçi olarak değerlendiriyor.
Ekonomist varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımı için beklentilerin 2023 yılından önceye çekilmesi durumunda altın fiyatlarında satış baskısının artacağı yönünde görüş bildirirken, bu baskılanmanın 'Tapering' sürecinde bir netleşme görülmesine kadar sürebileceğini ifade etti.
Mevcut durumda 'Tapering' için özellikle 2021 yılının son ayları ve 2022 yılının başı öne çıkıyor.
Gram altın fiyatları için özellikle, ons fiyatının yanında dolar/TL'deki gelişmeler öne çıkıyor. Gram tarafında 500 lira seviyesi hem düşüşte hem de yükselişte güçlü psikolojik nokta olarak göze çarparken, yukarıda 540-550 bandı önemli direnç seviyesi olarak ifade ediliyor. Aşağıda ise 465 TL seviyesi destek yönünde önem kazanıyor.
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