D&R’ın Muğla’daki yeni mağazası İclal Aydın’ın imza günü ile açıldı

Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, en fazla kitap okunan şehirlerden biri olan Muğla'da, yeni mağazasının kapılarını açtı.

Muğla'da sadece Bodrum'da ve Milas'taki havalimanında mağazası olan D&R, merkezde mağazasını açması Muğlalıları sevindirdi. D&R'ın açılışına Muğlalılar akın etti, yazar İclal Aydın'a kitap imzalatmak için uzun kuyrukları oluşturdu. Mağazanın açılışı, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, D&R Genel Müdür Yardımcısı Sedat Öztürk, D&R Pazarlama Direktörü Şule Çalışkan ve D&R Kurumsal İletişim ve Reklam Satış Direktörü Nalan Demircioğlu Yavuz'un katıldığı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Mağazanın ilk ünlü konuğu ise başarılı yazar İclal Aydın oldu. Aydın, yeni kitabı "Söylenmemiş Sözler"i ilk kez D&R mağazasında imzaladı.

D&R, yeni mağazasında tüm misafirlerini kültür, sanat ve eğlence dünyasının zenginliklerini daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfetmeye ve paylaşmaya teşvik ediyor. D&R, artık bir gelenek haline gelen imza günleri ile bu mağazasında da alışveriş molalarının keyifli adresi olmayı hedefliyor.

Türkiye'de 49 ilde bulunan D&R, Muğla Rüya Park AVM ile Muğla'daki mağaza sayısını 11'e, Türkiye'deki mağaza sayısını 206'ya çıkardı. 300 metrekare alan üzerine kurulu yeni D&R mağazasında yerli ve yabancı kitap, dergi ve müzik ürünlerinin dışında; hobi ve multimedya grupları ile 100 bin adet ürün yer alıyor.

KÜLTÜR SANATTA MUĞLA'YA DEĞER KATACAK

D&R Muğla Mağaza Müdürü Gökhan Turgut, "Bugün Türkiye genelindeki 206'ncı mağazamızın, değerli yazarımız İclal Aydın'ın imza günüyle beraber aynı zamanda açılışımızı gerçekleştirdik. Mağazamız açılıncaya kadar çok yoğun bir ilgi vardı. Ne zaman açılacak şeklinde sorular geliyordu. Açılışa ilgi çok yoğun oldu. Bizi sevindirdi. Bu mağaza hem istihdam alanı yaratıyor hem de kültür sanata alanına insanların ulaşabileceği D&R gibi bir marka var artık. Muğla'da yoktu, Bodrum'da ve Milas'taki havalimanında vardı. Dolayısıyla bu mağazamız Muğlalılara kolaylık oldu." diye konuştu

KİTAP ALMAYA BODRUM'A GİDİYORDUM

Muğla merkezde mağaza olmadığı için Bodrum'a kitap almaya gittiğini belirten lise öğrencisi Çınar Şaşmaz, "Babam ve annemi D&R mağazasına kitap almak için Milas ve Bodrum a gitmeye zorluyordum. Artık buna gerek kalmayacak. Aradığın kitap ve yayınlar sadece D&R var" dedi.

Açılış ve imza gününde çok kalabalık olduğuna dikkat çeken yazar İclal Aydın, "Muğla'da ilk defa büyük bir kitabevi olan D&R açıldı. Ben de Ege'de bir kasabada yaşıyorum. Bu bölge çok kitap okunan yerler. Muğla'da da çok kitap okunuyor. Tüm kitapseverler için kutlu olsun. Ben de açılış sebebiyle buradayım. Görmüş olduğunuz üzere bu sıcak yaz gününde, okurlarımızın sabırla bekliyor olmalarını takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Umarım herkes okur. Benim kitaplarımı okuyanlar kendinden bir şeyler bulacaktır." dedi.

BUNUN HASRETİNİ ÇEKİYORDUM

Betül Duman, "Muğla'ya bu mağazanın açılması güzel oldu. Sevindim açıkçası. Kitap alabileceğiz artık" dedi.

Tıp Fakültesi öğrencisi Batuhan Dabanoğlu, "Ben 5 senedir Muğla'da okuyorum. 5 senedir de bunun hasretini çekiyorduk. Gerçekten çok iyi oldu. Nihayet Muğla D&R' a kavuştu. Ayrıca İclal Aydın'a kitap imzalatacağım için çok mutluyum. Hatta gelemeyen arkadaşlarım için de imza isteyeceğim. Zaten yoğun bir katılım var. Mutluyuz." şeklinde konuştu.