İhracat 200 milyar doların üstüne çıkacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgınla mücadelede uygulanan politikalarla hem geçen yıl hem de bu yılın ilk çeyreğinin büyümeyle kapatıldığını belirterek ihracatın 200 milyar doların üzerine çıkacağını söyledi. Enflasyon ve dövizdeki hareketliliğe de değinen Bakan Elvan, temel ihtiyacın ülkedeki düşük enflasyon ve kurdaki istikrar olduğunu kaydetti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı"na konuşan Bakan Lütfü Elvan, yastık altındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması noktasında birçok düzenleme yaptıklarını, Varlık Barışı düzenlemesiyle de yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Pek çok kesimi ilgilendiren yapılandırma kanununun da yürürlüğe girdiğini anımsatan Elvan, "Bu kanunla vergi dairelerine, Gümrük Müdürlüklerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve belediyelere borcu olan tüm vatandaşlarımızın borçlarının yeniden yapılandırılmasını mümkün kıldık. Yapılandırma Kanunu, ihtilafların sonlandırılması amacıyla dava safhasında olan alacakların da yapılandırılmasına imkan sağlıyor. Yine matrah ve vergi artırımı düzenlemesi konusundaki talepleri dikkate alarak matrah artırımı düzenlemesi yaptık. Buna göre, 2016 ile 2020 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir/kurumlar stopaj vergileri, katma değer vergileri için matrah artırımı yapılabilecek. Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Böylece işletmelerin geçmiş yerine, artık geleceğe odaklanmalarını istiyoruz. Bahsettiğim bu imkanlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını Ağustos ayı sonuna kadar yapması gerekiyor" dedi.

Sanayicilerin gündemindeki en önemli hususlardan birinin şirketlerine uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamak olduğunu belirten Elvan, "Bu konu da gündemimizde. Öz kaynakların finansmanının teşvik edilmesi ve halka arzların kolaylaştırılması yoluyla şirketlerin sermaye yapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Aslında diyoruz ki, karşınızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var. Malumunuz sermaye piyasalarına yatırımcılarımızın ve şirketlerimizin ilgisi son dönemde önemli düzeyde arttı. Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı iki milyonun üzerine çıktı. 2021 yılında yapılan 21 adet halka arzla birlikte halka arz büyüklüğü 11 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Sermaye piyasaları sizlere çok çeşitli imkanlar sunuyor. Örneğin, halka arzlar yoluyla uzun vadeli öz kaynak finansmanı sağlayarak sermaye yapınızı güçlendirebilirsiniz. Halka arz yapan şirketler için getirilen iki puanlık kurumlar vergisi indiriminden faydalanabilirsiniz. Bunlara ek olarak sermaye piyasalarının şirketlerinize dolaylı katkıları da olur. Aile şirketlerinin Türkiye'de ömrü maalesef uzun değil, aile şirketi olmanın zorluklarını kurumsallaşarak aşabilirsiniz. Halka arz sonrası şirketiniz daha görünür ve bilinir hale geleceği için gerek yerli gerekse yabancı şirketlerle iş yapma imkanlarınız artar. Şirketinizin pay değeri borsada şeffaf bir şekilde belirlendiği için, şirket paylarının alınıp satılabilmesi daha kolay hale gelir. Borsada işlem gören şirket paylarını teminat olarak gösterip, kredi imkanlarından daha kolay ve uygun koşullarda faydalanabilirsiniz" diye konuştu.

Firmaların Kredi Garanti Fonu'na teminat verirken gözeteceği ilk unsurun, doğru yere ve doğru işe gidecek kredilerin teminatlandırılması olacağını söyleyen Elvan, "Burada seçicilik zaman zaman bölge, sektör ve ürün noktasında devreye girebilecek. Kredi Garanti Fonu'nu teminatlı kredileri, tedarik zinciri sistemini güçlendirmek için de kullanacağız. İhracatçıların finansmana en kolay ve en ucuz şekilde ulaşmasını sağlamak için de önemli adımlarımız olacak. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız Eximbank kredileriyle, cesur ihracatçılarımızın daha fazla yanında ve yakınında olacağız. Dünyada girmediğimiz bir ülke pazarı kalmayıncaya kadar ne Gaziantep'e ne Türkiye'ye ne de bizlere mola yok. Gün daha büyük işleri hep beraber başarabilme günüdür" dedi.

Bakan Elvan'ın katıldığı programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Vali Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneydoğu Anadolu İhracatı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, oda başkanı ile sanayi ve işadamları katıldı.