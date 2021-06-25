Kuraklığa yer altı barajlı önlem

Dünya genelinde ön görülen kuraklığa karşı harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı Ülke genelinde 150'den fazla yeraltı barajı inşa etmek için kolları sıvamıştı. Yer üstü barajlarına göre daha tercih edilebilir sistemler haline gelen yer altı barajlarının inşaası tüm hızıyla sürüyor. Bursa, Kocaeli ve Yalova illeri ile sınırlı DSİ 1'nci Bölge Müdürlüğü, 2023 yılı sonuna kadar kendi sorumluluk alanında toplam 12 adet yeraltı su depolama tesisini tamamlayacak. Devlet Su İşleri 1 Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, Bursa sınırları içerisinde 3 adet yeraltı depolaması tamamlanarak depolama yapmaya başladığını söyledi.

YILDA 4,5 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANACAK

Küresel iklim değişikliklerin sonucu sıcaklıkların artması ve bunun doğal sonucu da buharlaşmanın artması sebebiyle kuraklıkla mücadele için buharlaşmanın olmadığı yeraltı depolamaların önemi ön plana çıktı. Bu yönde çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Bakanlık, Ülkeyi yer altı barajlarıyla donatacak. Bursa ve çevresinde tamamlanan ve devam eden barajlarla ilgili bilgiler veren DSİ 1'nci Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, "Küresel iklim değişikliklerine tedbir hedefli, kış aylarında ani kar erimeleri ve yoğun yağışlarda toprak tarafından süzülemeyen denizlere akan ve taşkınlara sebep olan bu suların yeraltına yönlendirilerek yeraltında biriktirilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Barakfakıh, Dokuzgözler ve Narlıdere Yeraltı Su Depolaması tesisinde yılda toplam 4 Milyon 450 Bin metreküp su depolanacaktır" dedi.

14 MİLYONLUK GELİR ARTIŞI

Tamamlanan 3 yeraltı barajında biriken su ile 70 bin nüfusun içme suyu ve sanayicilerin kullanma suyu ihtiyacının karşılanabildiğini belirten Tazegül, "Bu sayede 630 Bin tarım arazimiz sulanacak. 14 Milyon gelir artışı sağlanacaktır. Bu 3 tesisimizin maliyeti 860 Bin liradır. Bursa Ovası'nın sahip olduğu yer altı suyu rezervinin tamamı kullanım için tahsis edildiğinden ilave tahsis yapılamamaktadır. Bu sebeple sanayileşmenin olduğu bölgelerde, aşırı yeraltı suyu çekimlerine bağlı olarak yeraltı suyu seviyelerinde ciddi düşmeler meydana gelmektedir. Yeraltı suyu seviye düşümlerini engellemek hedefiyle yapılacak yeraltı depolamaları ile bölgedeki yeraltı suyu potansiyelinin arttırılması sağlanmış olacaktır" dedi.