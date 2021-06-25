Maliyetler azaldıkça poliçe fiyatları düşüyor

Türkiye Sigorta
Genel Müdürü Atilla Benli, trafik sigortası konusunda atılan adımları değerlendirdi. Benli, "Trafik sigortasında vatandaşların tazminatlarını en hızlı ve en şeffaf şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Ayrıca sigorta şirketlerimizin maliyetlerinin azalması ile poliçe fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlenmeye başladı" dedi. Düzenleme ile artık trafik sigortasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanabileceğini aktaran Benli, "Böylelikle gerek sigortalılarımız ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketlerimiz açısından trafik sigortalarında tazminatlar öngörülebilirliğe kavuştu. Aynı şekilde şirketlerimizin bu sigorta ürününde yaşadığı fiyat oluşturma belirsizliği de ortadan kalktı" ifadelerini kullandı. Benli, trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelmesiyle birlikte, yargının farklı tazminat kararları vermeyeceğini ve artık hak kaybı yaşanma durumunun olmayacağının altını çizdi. Standart gelmesiyle, yargı yoluna gitmeye bile gerek olmadan mağdur olan tarafın ne alacağını, sigorta şirketlerinin de ne ödeyeceğini bileceğini belirten Benli, "Son dönemde artan hasar aracılarına da gerek kalmayacak ve mahkemelerimizde biriken davalar azalacak. Dava maliyetleri ve yıllarca süren dava süresinde ekonomik kayıplarından önüne geçilmiş olacak" açıklamasında bulundu. 24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren ve yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında yapılan düzenlemeler sonrası şirket olarak maliyetlerde azalma olduğunu ifade eden Benli, yedi basamaklı fiyat oluşumu içinde bir basamakta yüzde 40'a varan indirim sağlarken, diğer basamaklarda değişen oranlarda fiyat düzenlemeleri olduğunu aktardı.