MKE dünya silah devleri ile rekabet edebilecek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile ilgili yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Milletvekili Can, "Şu an kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) kapsamında ve özelleştirme baskısında olan MKEK'i oradan alıyoruz, hazineye bağlı ve mülkiyeti hazinede olan, milli savunmanın sevk ve idaresinde, Türk Ticaret Kanununa göre bir anonim şirketi olarak yapılandırmaya çalışıyoruz. Dünya silah sektörüyle devleriyle rekabet edebilecek, aynı zamanda da devletin hakimiyetinde bir yapı olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kurum çalışanlarıyla ilgili her hangi bir problemin olmadığına dikkati çekerek, özlükle ilgili müktesebatlarını koruduklarını ve çalışanlarla devam etmek istediklerini dile getiren Milletvekili Can, "Buna rağmen çalışanların devam etmek istemedikleri takdirde, onlara aynı şekilde ve şu anda bulundukları konum itibarıyla, özlük haklarıyla istedikleri ile yerleştirilecek" dedi.

Can, "Bu vesileyle MKEK'i ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. ROKETSAN, TAI, ASELSAN'da çalışan kardeşlerimizin durumu neyse MKEK'te bulunan kardeşlerimizin durumunu emsalleriyle eşitlemeye çalışıyoruz. Bunun ötesinde, dünya silah sektöründe zaten tanınan bir marka olan Kırıkkale'mizin ve ülkemizin göz bebeği bu kurumu dünyanın sayılı savunma sanayi sektörlerinden biri haline getirmeyi arzu ediyoruz. İstihdamı olabildiğince artırmayı hedefliyoruz. Kesinlikle MKEK özelleştirilemez. Bizim yaptığımız hazinenin mülkiyetinde bir anonim şirketi kurmak. Özeti budur." ifadelerini kullandı.