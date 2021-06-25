Orman ürünlerinde hedef 755 milyon dolar

2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, pandemiye rağmen Türkiye geneli üç sektörün ihracatının 2020 itibariyle 5,5 milyar dolar seviyesini geçerek 2019 yılını yakaladığını söyledi. "Ege Bölgesi olarak baktığımızda 2020 yılında 695 milyon dolar ihracata gerçekleştirerek geçen senenin ihracat rakamının üzerinde kalmayı başardık. Türkiye geneli 220, Ege Bölgesinden ise 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler olan Irak, İsrail, Almanya, ABD, Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan. İhracat gerçekleştirdiğimiz ABD, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ithalat potansiyeli yüksek ülkeler hedef pazarlarımız arasında yer alıyor."





EGE'NİN KATMA DEĞERİ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE



Birliğin kapsadığı 3 sektöre ait ürünlerin ihracatında Ege'nin Türkiye ortalamasının yüzde 40 üzerinde bir katma değer sağladığını açıklayan Yağcı, Türkiye geneli ortalama kilogram başına birim fiyatının 1,51 USD, Ege Bölgesi'nin ise kilogram başı 2,12 USD olarak gerçekleştiğine değindi.



"Hedefimiz; tasarım, AR-GE, markalaşma ve inovasyonla ürünlerimizin katma değeri daha da yükselterek ihraç etmek, birim ihraç fiyatlarımızı yukarı çekerek ihracatımızı arttırmak. Bu hedefle 2021 yılında Birlik olarak 755 milyon dolar ihracat rakamını yakalayacağımıza inanıyoruz. 2020 yılına baktığımızda bir önceki yıla göre dünya üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini yaptığımız kekikte yüzde 13, dünya üretiminin yüzde 90'ından fazlasını ürettiğimiz defne yaprağında yüzde 17 artış görülüyor. Aynı şekilde biberiyede yüzde 30, ıhlamurda yüzde 32 artış mevcut ve 2021 yılında bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz."





İZMİR TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE LİDERLİĞE OYNUYOR



Cahit Doğan Yağcı, EİB'in odun dışı orman ürünlerinde 2020 yılı itibariyle birim fiyatının Türkiye ortalamasına göre yüzde 85 daha fazla olduğunun altını çizdi. "Bu kadar önemli olan bu ürünlerin üretim alanlarının arttırılması, doğru metotlarla üretilmesi gibi amaçlarla sürdürülebilir bir üretim için Tarım Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ortaklarından olduğumuz Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize Sanayi Bölgesi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve buna bağlı sanayi gelişiminin sağlayarak İzmir'in bu konuda öncü hale getirilmesi" Yağcı, bir diğer amacın da proje alanındaki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu açıkladı. "Bu sayede yerli tohum ve fide üretiminin arttırılması, kaliteli türlerin elde edilmesine yönelik ıslah ve Ar-ge çalışmaları, ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması konusunda çalışmalar da yürütülecek.



MOBİLYA TRENDİ YÜKSELİYOR



Pandemiyle birlikte evlerimiz artık home-office olarak da kullanılıyor, kimi sektörler kalıcı olarak evden çalışmaya geçerken, buna imkanı olmayan sektörler dahi uzaktan toplantılarda ev ortamını kullanabiliyor. Bu trend ile 2020 yılının ikinci yarısında toparlanarak ivme kazanan sektörlerden olmayı başardı. Mobilyada Ege bölgesi olarak Türkiye ortalamasına göre %20 daha katma değerli ürün ihraç ediyoruz ve ihracat birim fiyatlarımızı artırmak için çalışıyoruz."



HEDEF İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK



Dünyada referans kabul edilen araştırma merkezi CSIL'in raporuna göre 2020 yılında Türkiye'nin küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya kadar yükseldiğini söyleyen Cahit Doğan Yağcı, "Sektör olarak ilk hedefimiz Dünya mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasına girmek ve mobilya sektörümüzün bunu başarabilecek potansiyeli var. Ticaret Bakanlığımız, mobilya sektörüne yönelik ABD özelinde belirlediği strateji doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor ve bu kapsamda ABD'de bir lojistik merkez kurulması planlanıyor." dedi.





ABD, FAS VE DUBAİ



Yağcı, "Mobilya sektöründe yeni Ur-Ge Projemiz 'Aegean Furniture' Bakanlık tarafından onaylandı ve projenin ihtiyaç analizi sürecini yürütüyoruz. Bu proje ile hedef pazarlarımıza yönelik çalışmalarımız yoğunlaştırarak, kümelenme ile çok daha uygun maliyetlere çok daha etkin çalışmalar yapacağız. ABD, Fas ve Dubai mobilya sektörü için fırsat olarak gördüğümüz ülkelerden, 2021 yılı içerisinde heyet organizasyonları ile bu ülkelere olan ihracatımızı arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu. Mobilya sektörünce İzka tarafından desteklenen Mobint projesiyle firmaların e-ticarette yol haritalarının hazırlanması sürecininin tamamladığına değinen Cahit Doğan Yağcı sözlerine şöyle devam etti: "Mobilya sektörünün markalaşması ve tasarım odaklı üretime yoğunlaşabilmesi için tasarımcılarla firmalarımızı bir araya getirecek bir platform kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu sayede firmalarımızın tasarım odaklı ve katma değerli ürün ihracatını sağlanması ve tasarımcılarının önünün açılması hedeflenmektedir. Bu yıl 32'incisi düzenlenen olan Modeko Uluslararası İzmir mobilya fuarına info stant ile katılım sağlayarak desteğimizi sürdürdük." Bu sene ilkini gerçekleştireceğimiz Ezber Bozan tasarım yarışmasının son başvurusunun ayın 25'i olduğunu hatırlatan Yağcı, yarışmaya katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi.



"Kağıt mamülleri sektörümüz bir diğer lokomotif sektörümüz ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye'de Ege olarak payımız yüzde 23. Kağıt sektörümüz 2020 yılında ihracatta bir önceki yıla göre miktar bazında artış gösterse de, dolar bazında düşüş yaşanmıştır. Bunun sebebi bir dönem ithal hammadde olan selüloz fiyatlarında yaşanan düşüş olmakla birlikte son dönemde maliyetler tekrar yükseldiğinden rakamlara yansıyacaktır. Sektörün en önemli sorunu daha önce defalarca gündeme getirilen ithalata dayalı hammadde sorunu. Endüstriyel plantasyon kağıt başta olmak üzere tüm sektörlerimiz için oldukça önemli."