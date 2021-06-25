Sağlığa talep arttı 4 milyona yaklaştı

Pandemi
sürecinin sağlığın önemini bir kez daha hatırlatması, sigortalı sayısına da yansıyor. Sağlık sigortalarında 2020'de, yüzde 18.5 oranında prim üretimi artışı gerçekleşirken, sağlık sigortası yaptıranlarda 30'lu yaşlar ön plana çıkıyor. Anadolu Sigorta
Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, sağlık sigortası bulunan kişi sayısının 4 milyona yaklaştığını belirtirken, bu kişilerin yüzde 60'tan fazlasının Marmara Bölgesi
'nde yaşadıklarını açıkladı. Sağlık sigortalarına 30-45 yaş aralığındaki müşterilerinin daha çok talep gösterdiğini belirten Erberk, kadın ve erkek müşterilerin dağılımının ise dengeli olduğunu söyledi.