Sanayicinin güveni 7 yılın zirvesinde

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme performansıyla OECD
'de birinci, dünya genelinde ise üçüncü sırada yer alan Türkiye
'nin ikinci çeyrekte çift haneli büyüme beklentisinin ayak sesleri güçleniyor. İlk çeyrekteki büyümeye 2.46 puanlık katkı sağlayan sanayi sektörünün lokomotifliği sürdüreceğine ilişkin sinyallere yenileri eklendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
) tarafından dün açıklanan verilere göre imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 76.6 ile Aralık 2019
'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Reel kesimin güvenide 7 yılın zirvesine ulaştı.
1.3 PUAN YÜKSELDİ
TCMB'den yapılan açıklamada, kapasite kullanım oranının, haziranda bir önceki aya kıyasla 1.3 puan artarak yüzde 76.6'ya yükseldiği bildirildi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 1.1 puan artışla yüzde 76.3'e ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranının Mart 2020'den bu yana ulaşılan en yüksek oran olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Varank, "Dış ticaret dengesi ve üretim açısından kritik önemi haiz ara mallarında ise yüzde 798 oranını yakaladık" dedi.
KAPANMA BİTTİ, GÜVEN UÇTU
Tam kapanmanın sona erdiği haziran ayında, sanayi sektörüne ilişkin diğer bir güçlü veri de güven endekslerinden geldi. Reel Kesim Güven Endeksi
(RKGE), haziranda 113 ile Mayıs 2014
'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel kesim güven
endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla 2.7 puan arttı. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. İç piyasa ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise bir önceki aya göre güçlendi. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken ve gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlendi.
SEKTÖREL ENDEKSLER DE YÜKSELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu
'nun açıkladığı sektörel güven endeksleri de ikinci çeyreğe ilişkin beklentileri güçlendirdi. Güven endeksi, haziranda hizmet sektöründe yüzde 6.2, perakende ticarette yüzde 4.8 ve inşaat sektöründe yüzde 3.6 yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi 108.5 ile 2020 mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi 105.7 ile 3 ayın, inşaat sektörü güven endeksi 82.4 ile 4 ayın zirvesine çıktı.
ÇİFT HANELİ BÜYÜME
HAZİRAN ayı ile beraber yeniden açılmanın getirdiği faaliyet artışıyla beraber güçlü bir artış yaşandığını belirten Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, " Endeksin Temmuz 2020'den beri 100 baz değerinin üzerinde yer alması, iyimserlik derecesinin devamını göstermesi ve üretim bacağının güçlü pozisyonda kalıyor olmasını yansıtıyor. İkinci çeyrekte çift haneli güçlü büyüme beklentimizi koruyoruz" dedi.