Su ürünleri 2023 hedefini 1 milyar dolar artırdı

2023 yılı için belirlediği 2,5 milyar dolar ihracat hedefini 3 yıl önce tutturduklarını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 2023 yılı ihracat hedeflerini 3,5 milyar dolara yükselttiklerini kaydetti. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin Mali Genel Kurulu'nda konuşan Girit, ihracatçılar olarak ülkeye sadece döviz kazandırmadıklarını, kurdukları dostluklarla Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine de katkı sağladıklarını anlattı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak insanlığın karşısına her gün üç öğün çıktıklarına işaret eden Girit, "Sabah kahvaltısında yumurta, bal ve süt ürünleri, öğle yemeğinde tavuk, akşam yemeğinde ise balık seçeneğini sunuyoruz. O nedenle pandemi sürecinden diğer sektörlere nazaran daha az etkilendik. 2020 yılında 2 milyar 450 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2021, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştireceğimiz ihracat artışıyla 3,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşacağız" şeklinde konuştu.

AMERİKA'DA TÜRK MUTFAĞI DERS OLARAK OKUTULACAK

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda birliklerinin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin ihracatını arttırmak için TURQUALITY Projesini hayata geçirdiğine de değinen Girit, proje kapsamında Türk su ürünleri dahil, Türk lezzetlerini ABD'li şeflere ve satın almacılara tadım etkinlikleriyle tanıttıklarını, Türk mutfağının 5 yıl süreyle Las Vegas Üniversitesi'nde müfredata girdiğini, üniversitede okuyan şeflerin Türk lezzetlerini öğrenerek mezun olacaklarını ve meslek hayatlarında menülerinde yer vereceklerini bu sayede ABD'ye Türk gıda ürünlerinin ihracatının katlanarak artmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ÇEVRECİ ÖDÜL TÖRENİ

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri'nin sürdürülebilirlik eksenli çalışmalarına yeşil ödül töreniyle destek verdi. Birlik, 2020 yılında gerçekleştirdiği 983 milyon dolarlık ihracatın yüzde 78'ini gerçekleştiren 15 üyesinin ödüllerini fidan sertifikası şeklinde verdi. 15 firma adına bağışlanan bin 800 fidanla Kınık'ta bir koruluk oluşturuldu.

Ege Bölgesi'nin ihracatına 765 milyon dolarlık katkı sağlayan firmaların fidan sertifikaları Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle dağıtıldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN 15 FİRMA

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nde 2020 yılında en fazla ihracat yapan 15 firma şu şekilde sıralandı; "KLC Gıda Ürünleri İTH. İHR. ve TİC. A.Ş, Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat Ve İthalat Anonim Şirketi, Agromey Dış Ticaret Anonim Şirketi, Yaşar Dış TİC. A.Ş, Sürsan Su Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Noordzee Su Ürünleri İHR. SAN. ve TİC.A.Ş, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Kopuzmar Su Ürünleri SAN. ve DIŞ TİC. A.Ş, Ilknak Su UR. SAN. ve TİC. A.S, Tumay Balıkçılık Gıda Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Milk Academy Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Defne Su Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Tumay Sea Food Export İmport Dış Ticaret Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Gedik Tavukçuluk Ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, RDM İç ve Dış Ticaret Mümessillik Limited Şirketi"