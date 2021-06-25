Vatandaş dolar satıyor

Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
'nun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun kararlıkla uygulanacağına yönelik mesajları ve son dönemde gerek ABD
gerekse Avrupa Birliği
ile ilişkilerdeki olumlu gelişmeler, yurtiçinde yerleşik kişilerin TL'ye geçişini hızlandırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) verilerine göre yurtiçinde yerleşiklerin döviz
hesaplarının büyüklüğü 11-18 Haziran haftasında 2 milyar 576 milyon dolar
azalarak 225.9 milyar dolarla 30 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye indi.
VATANDAŞ 2 MİLYAR $ SATTI
Bu dönemde bireysel döviz hesapları 1 milyar 997 milyon dolar azalarak 141 milyar 466 milyon dolara inerken, ticari döviz hesapları ise 579 milyon dolarlık düşüşle 84 milyar 448 milyon dolara geriledi.
REZERVLER GÜÇLENİYOR
Öte yandan Merkez Bankası verilerine göre döviz rezervleri de güçlenmeyi sürdürüyor. 11-18 Haziran haftasında Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 457 milyon dolar artarak 97.3 milyar dolarla 13 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Söz konusu hafta altın rezervi 1.9 milyar dolar azalırken, brüt rezervler 4.3 milyar dolar artarak 56 milyar doları geçti. Döviz rezervinde yıl başından bu yana yaşanan artış 8 milyar doları geçti.