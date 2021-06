Virüse karşı 5 kat meskaye dünyadan büyük ilgi

TÜRKİYE de bir ilk olarak, Turkish Holding 'in iştiraki olan Turkish Medikal 'in Prof Mask markası ile üretim yaptığı Kocaeli tesislerinde, koranavirüs, delta virüs ve mutasyonlu virüslere karşı, FFP2 standartlarında ve çok daha fazla koruyucu özelliği olan çift Meltblownlu 5 katlı medikal cerrahi maske üretildi. "İki maskeden daha fazlası" sloganları ile tüketiciye sunulan çift Meltblown'lu ve 5 katlı medikal cerrahi maskenin, Faydalı Model ve Tasarım Hakları, Prof Mask'a ait bulunuyor. Turkish Medikal Genel Müdürü Mehmet Coşkun, "Medikal cerrahi maskeler EN 14683 e göre, TYPE I, TYPE II ve TYPE II R olmak üzere 3 sınıftan oluşmaktadır. Piyasada üretilen maskeler TYPE I standardında iken, ürünümüz medikal cerrahi maskede en yüksek seviye olan TYPE II R olan sonuç almakta ve çift MELTBLOWN virüs tutucu katmanı ile çok daha yüksek koruma sağlamaktadır" dedi. Özellikle ABD ve Avrupa market zincirlerinden yoğun bir ilgi ile karşılaştıklarını belirten Coşkun, " Çin 'in kalitesiz ve sağlığa zararlı ürünlerinden sıkıntı çeken bu firmalar bizlerden yüksek miktarda talepte bulunmaktadırlar. Yurt dışına 5 milyonun üzerinde maske ihracatı gerçekleştirdik. İhracat konusunda kaliteden taviz vermediğiniz sürece mutlaka sonuca ulaştığınıza şahit olduk" dedi.