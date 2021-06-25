Yöneticiye ‘kötü yönettin’ sigortası

Pandemi ile birlikte birçok farklı ürün sigorta piyasasına girdi. Ancak bazı ürünler ciddi anlamda hızlı bir artış gösteriyor. Çünkü yatırımcı veya hissedarlar ve aynı zamanda şirketlerin diğer paydaşları 'kötü yöneterek beni zarara soktun' diyerek davalar açmaya başladı. IBS Sigorta
ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi
, "Pandemi sonrası yönetici sorumluluk sigortası oldukça popüler hale gelmeye başladı. Kurumsal firmalar artık bunu görmeye başladı. Firmalar artık tüm paydaşların kendisine dava açabileceğini öğrendi. Borsaya açık şirketlerde buna zaten zorunlu olarak alıyor. Artık beyaz yakalılar da şuna bakıyor. Şirkete girerken artık yönetici sorumluluk sigortası sorulmaya başlandı. 'Şirketi kötü yönettiniz diye' dava açılabiliyor. Dava açıldığında cevap olarak 'ben pandemiyi nasıl bilebilirdim' cevabı artık yetmiyor. İnsanlar 'sen yöneticisin önlemini almalıydın' dediğinde diyecek bir şey yok. Bu davaların nasıl sonuçlanacağı önemli. Türkiye
'de hala bu sigorta ürünü yeteri kadar yaygın değil ama ilgi gittikçe artıyor. Sorumluluk branşı altında geçiyor. 10-15 sene önce hiç lügatta olmayan bir ürün şu anda ciddi bir şekilde yer alıyor. Şu anda beş basamaklı bir rakamda bu ürün satılmış durumda" dedi.
2 MİLYAR EUROLUK POLİÇE
Tazminat sorumluluğu alanında da çok ciddi artış olduğunu dile getiren Çiftçi, "Sektörüne göre değişiyor ama tazminat sorumluluğu çok ciddi artıyor. 2 milyar euroluk bir poliçe bile verdik. Prim karşılıkları da çok ciddi oluyor tabi bunların. Yedi basamaklı rakamlar tutuyor. Örneğin çevre zararı olduğu zaman dünyanın her yerinde çok ciddi tazminatlar ödenebiliyor. Bu rakamlar da büyüdükçe sigorta sektöründe de yeri de büyüyor. Rafineriden tutun, hizmet sektörüne, inşaata altyapıdan havacılık ve imalat tarafında bunu çok görüyoruz. ABD ve Avrupa Birliği
ile iş yapan firmalar için binde 2-3 gibi bir oranla prim ödeyerek sigortalamak mümkün" şeklinde konuştu.
TERZİ USULÜ ÇALIŞMAK ARTIK ZORUNLU
"KIM milyoner olmak ister yarışmasındaki 1 milyonluk sorusunu da sigorta altına alıyoruz, uzaya gönderilen Göktürk Projesi
'ndeki uydunun da sigortasını yapıyoruz" diyen Murat Çiftçi, bir firmanın kendilerine gelip riskini anlattığında terzi usulü ürün geliştirildiğini vurguladı. Çiftçi, "Benim şöyle bir riskim var dediğinde artık bir bunun sigortacının rafında bir ürün olarak yer almasına gerek yok. Biz ilgili reasürer ile irtibata geçip hemen ona uygun bir poliçe hazırlıyoruz. Terzi usulü bir ürün haline getiriyoruz. Özellikle pandemi sonrası hazırlanan tüm raporlarda sigortada artık müşteriye özel ürünler yaratmayan ayakta kalamayacak.
TAMAMLAYICI SAĞLIK HIZLA ARTIYOR
SAĞLIK sigortasından kaskoya kadar konvansiyonel ürünlerde de artık esnek ürünlerin öne çıktığını belirten Çiftçi, "Klasik ürünlerde de şunu gördük. Tamamlayıcı sağlık sigortasında inanılmaz bir artış var. Yüzde 30'larda bir büyüme var. Son üç ayda kasko poliçelerinde eski ivmeyi de görmeye başladık. Aracını kullanmayanlar ve bu yıl sigorta yaptırmayayım diyenler artık geri dönmeye başladı. Pandemide insanlarda belirsizlik ve korkusu arttı. Pandemi ile beraber en ufak acentesinden tutun da büyük şirketlere kadar herkes siber sigorta ürünlerine de ilgi arttı" değerlendirmesinde bulundu.
AVRUPA'DA ALMAYANI DÖVÜYORLAR
ŞAMPIYONLAR Ligi'ne katılamama sigortası da sunduklarını ancak Türkiye'de ilginin olmadığını belirten Murat Çiftçi, "Bu ürün Türkiye'de verilmiyordu. Yeni yeni verilmeye başlandı. Şampiyonlar liginde ayakbastı parasını almak kulüpler için çok önemli. Hissedarlara ve taraftara karşı sorumlusunuz. Bugün Avrupa'nın ilk 50 kulübünde bu poliçeyi almayanı dövüyorlar. Futbolun keyfi sürprizlere açık olması. Örneğin Paris Saint Germain'in (PSG) olduğu ligde Lille şampiyon oldu. PSG gidecek şampiyonlar ligine doğrudan ama gidemeseydi bir sonraki sezon zor duruma girerdi" dedi