Yöneticiye ‘kötü yönettin’ sigortası

Giriş Tarihi: 25.6.2021

Pandemi ile yöneticilerin hem hissedarlara hem de diğer paydaşlara karşı sorumluluğu arttı. Şirketin kötü yönetildiğini iddia edenler, yöneticilere dava açabiliyor. Yönetici sorumluluk sigortası ürünlerine ilgi hızlı bir şekilde artıyor