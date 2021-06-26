Bakan Lütfi Elvan’ın hayali gerçek oldu

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde son dönemde yapılan sulama suyu çalışmalarının giderek artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli yol katediliyor.

Mersin Anamur Alaköprü Sulama inşaatında çalışmalar devam ederken Bozyazı ilçesinde tarlalara sulama suyu verilmeye başlandı.Bozyazı ilçesinde ilk etapta 6 bin dekar alan,yıl sonuna kadar ise sulanacak alan ise 8 Bin dekara çıkacak

Milletvekili olarak üç yıl önce Anamur ve Bozyazılı üreticilere söz veren ve "Bu alanları sulama suyunu getireceğim" diyerek proje çalışmalarını başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan projeyi sürekli takip ederek bölge üreticilerine verdigi sözü yerine getirdi.

Anamur ve Bozyazı sulama suyu projesinde üretim alanlarının ve kanallarının üst kotlarında bulunan tarıma uygun alanların sulanması konusunda rehabilitasyon çalışmalarında da önemli yol katedildi.

Bozyazı ilçesi Ak parti ilçe Başkanı Seçkin Taş konu ile ilgili olarak verdiği bilgiler çerçevesinde "Bozyazı ilçesinde Alaköprü sulama suyundan ilk etapta Akcami,Narınca ve Kötekler kırsal mahallelerde Üreticiler tamamlanan proje çerçevesinde tarlalarını sulamaya başladılar" dedi.

Ak parti Bozyazı ilçe Başkanı Taş Cumhurbaşkanı R.Tayip Endogan ve bölge milletvekilimiz, Hazine ve Maliye BakAnı Lütfi Elvan'a şükran duyduklarını sözlerine ekledi.

KIYMETLİ HEMŞEHRİLERİM, ÇOK DEĞERLİ BOZYAZILI KARDEŞLERİM

Alaköprüsulama suyundan istifade edecek Akcami, Narınca ve Kötekler Mahallesindeki üreticilerimiz bu günden itibaren su verilmeye başlanmıştır. Bu gece su verilmeyecek son kontrolleri yapılıp yarın sabah itibari ile inşallah kesintisiz sulama suyumuz akıtılacaktır. Su saati bağlanması noktasında anamur sulama birliği müdürlüğü ile irtibat sağlanıldığında gerekli yönlendirme yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.

Rabbim Devletimize Zeval Vermesin. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım Teşekkürler Sayın Bakanımız Lütfi Elvan, Bekir Pakdemirli Teşekkürler Sayın Milletvekilimiz Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Hacı Özkan...