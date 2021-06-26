Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
Giriş Tarihi: 26.6.2021 11:56

Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

AA
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası sahillerinde temizlik çalışmaları sürerken Caddebostan sahilindeki müsilajın (deniz salyası) azaldığı görüldü.

Caddebostan sahilindeki temizleme çalışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını katı sıvı emici aracı ve süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Akıntı ve rüzgarın etkisiyle Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi. Deniz salyası yoğunluğunun azalması havadan da görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar, 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

piyasalar
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
ARKADAŞINA GÖNDER
Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğu azaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA