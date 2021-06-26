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Haberler Ekonomi Haberleri Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?
Giriş Tarihi: 26.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 26.6.2021 07:02

Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?

Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?

Türkiye’de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında belirleyici etken ise enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Temmuz ayı enflasyon zammının açıklanması ile birlikte yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili detaylar;

Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, tarih belli mi sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile belli olacak. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı yüzde 6.39 olarak görülüyor. Buna göre emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? İşte detaylar;

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Emekli maaş zamları neredeyse netleşiyor. Şu ana kadar 5 aylık veri açıklandı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda maaşlara 441 liraya kadar artış bekleniyor.

Gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 7.67'yi bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş 529,87 lira artışla 7 bin 438 lira 22 kuruşa çıkacak.

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Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda

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Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! En düşük ve en yüksek SSK- BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar ve kaç para olacak?
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