İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 24 Haziran'da Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait amfora, çömlek ve göz yaşı şişeleri ile çok sayıda taş boncuk, bilezik ve kolyenin de aralarında bulunduğu 237 parça tarihi eser ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.