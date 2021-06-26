Kahramanmaraş’a 1.3 milyar liralık yatırım

KOVİD-19 sürecinde market satışlarını yüzde 50'den fazla artıran Abalıoğlu Lezita Gıda
, yeni yatırıma hazırlanıyor. İzmir Kemalpaşa
'nın ardından ikinci beyaz et üretim tesisini Kahramanmaraş'ta kuracak olan firma, 1.35 milyar TL yatırım yapacak. 2022'nin ilk çeyreğinde temeli atılacak tesiste, bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (şarküteri, köfte, döner) ürünleri üretilecek. Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, Kahramanmaraş'ta 200 bin metrekare alanda kurulacak et entegre tesisinde ilk aşamada yıllık 150 bin ton, sonra 300 bin ton üretime ulaşılacağını açıkladı. Abalıoğlu, şöyle devam etti: "Tesise ek olarak aynı bölgede 90 bin metrekarelik alanda brolier yem fabrikası ve 80 bin metrekarelik alanda Kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde
'de 40 bin metrekarelik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde'de 400 bin metrekarelik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130 milyon euro olacak." İzmir Kemalpaşa'da 3 bin 500 çalışanları bulunduğunu açıklayan Abalıoğlu, yeni yatırımla çalışan sayısının 7 bini bulacağını bildirdi. Borsaya önümüzdeki bir iki yıl açılmayı düşünmediklerini söyleyen Abalıoğlu, sonrasında olabileceğini ifade etti. Yatırımın finansmanında ihracat gelirlerine vurgu yapan Abalıoğlu, "Bu yıl 75 milyon dolar
ihracat hedefimiz var. Toplam 62 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2025'te üretimin ihracattaki payını yüzde 12'den 25'e çıkaracağız. Üç yılda ihracatı iki katına çıkarmış olacağız" dedi. Maliyetleri inovasyonla aşağı çektiklerini belirten Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül
ise yem maliyetlerinin yüzde 65'ini ithal girdilerin oluşturduğunu, kanatta fiyat artışının yüzde 50 olduğunu belirterek, "Maliyetler önde gidiyor ancak biz aradaki farkı ileri işlenmiş inovatif ürünlerle kapatmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.