Kamu ve özel sektör buluştu

TG Expo tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen Heritage İstanbul; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendi. 7 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuara 36'sı yurt dışından, toplam 131 firma katıldı. Fuarın yanı sıra konferansta 26 oturum, miras bölümünde 21 sohbet ve 8 atölye çalışması yapıldı.





"HEDEFİMİZ HERKESİN ZİHİN DÜNYASINDAKİ EN İYİ RESTORASYONU YAPMA GAYRETİ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, SABAH'a özel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu tip buluşmalar ve zirveler finalde katılımcılarına yenilikleri gösterir. İşi en iyi bilen de bu tip etkinliklerde gelip 'Bu da yeni bir şeymiş, bunu da yeni gördüm' der. Türkiye kültür varlığı açısından çok zengin bir ülke. Yani yerin altında, üstünde hem arkeoloji hem de sivil mimari örneklerimiz ve kültürel yapılarımız o kadar çok ve zengin ki Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu konuyla ilgili Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nde Türkiye'nin dört bir tarafında inanılmaz iyi bir çalışma içerisinde. Kurullarımız ve hocalarımızla Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzle, Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'müzle yaptığımız çalışmalarımız var. Aynı zamanda büyük bir sivil toplum var.

Türkiye'de 116 bin korunması gereken kültür varlığı var. Bu büyük bir camia, koruma camiası. Bunun içerisinde hocalar, mimarlar, restoredirler, arkeologlar var ve bu işin yapımını gerçekleştiren firmalar da var. Onların bir araya gelip neler yaptığını ortaya koyması, yeniliklerini göstermesi elbette kıymetli, böylece biz de gördüğümüzde oralardan istifade ediyoruz. Hedefimiz nedir? Buradaki yenilikçi yaklaşımlar üzerinden herkesin zihin dünyasındaki en iyi restorasyonu yapma gayretidir. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın vazifesi bu tip etkinliklere destek olmak, bunu da gerçekleştiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."