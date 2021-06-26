‘Perakende oyundan çıkarsa enflasyon artar’

TİCARET Bakanlığı'nın esnafın ve ilgili kuruluşların görüşlerini alarak hazırladığı Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkındaki Kanun Taslağı'na karşı eleştirilerde bulunan CarrefourSA
CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Biz taş atıp kalkıp esnafın camını çerçevesini mi indiriyoruz? Kahraman Bakkal süpermarkete karşı gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ancak bu doğru değil. Esnafı korumanın yolu böyle olmaz. Esnafı korumak vatandaşı eski tip sinekli bakkala mecbur hale getirmek değildir. Ayrıca organize perakende bir şekilde oyundan çıkarsa enflasyon 2 puan yukarı çıkar. Esnafın maliyetlerinin azaltılması, iş yapış biçiminin çağa uygun hale getirilmesi ve aynı zamanda teknolojik altyapısının desteklenmesi lazım. Ancak bu şekilde esnaf korunur" dedi.
ESNAFA BAYİLİK VERİYOR
Kendilerinin de bayilikler vererek esnafın dönüşümünü sağlamayı hedeflediklerini belirten Kartallıoğlu, "Müşteri deneyimlerimiz çerçevesinde mevcut marketlerimizi yenilemeye ve yeni marketler açmaya devam ediyoruz. Sene sonuna kadar süper ve mini format ağırlıklı olarak 100'ü bayi olmak üzere 200'ün üzerinde yeni market açmayı hedefliyoruz. Küçük esnafa destek amacıyla başlattığımız bayilik sistemi kapsamında kısa sürede 37 bayimiz faaliyete geçti" dedi. Ayda 7 milyon ziyaretçileri olduğunu ve 5.5 milyonunun kartı olan müşteri olduğunu dile getiren Kartallıoğlu, İtalya
'da da benzer bir modelle esnafın bayilik ağı içine dahil ettiklerini vurguladı.
MÜSILAJ TERCIHI ETKILEDI
Tüketici tercihlerinin Marmara
'daki müsilajın ardından çiftlik balığına doğru yölendiğini belirten Kartallıoğlu, "Gebze
'de kurduğumuz Su Ürünleri Platformu ile av sezonunda 70-80 farklı balık çeşidine yer veriyoruz. İlk altı ayda yüzde 17 artışla 4.8 bin ton balık ve deniz mahsulü satışı gerçekleştirdik, sene sonunda 10 bin ton balık satışı hedefliyoruz" dedi.