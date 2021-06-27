KKTC'nin yerli Covid-19 kiti kullanıma hazır: Varyantları aynı anda saptayabiliyor

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanıp geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bütün testleri başarıyla geçerek güvenilirliliğini kanıtladı. SARS-CoV-2'nin neden olduğu COVID-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bir saatten az bir sürede SARS-CoV-2 varlığını belirlerken aynı zamanda yaygın olarak bilinen Alfa (İngiltere), Beta (Güney Afrika), Gama (Brezilya) ve Delta (Hindistan) varyantlarının tiplemesini de yapabiliyor.



Tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanan SARS-CoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, ilk etapta KKTC'nin yurt dışından ithal ettiği test kitlerine alternatif oluşturmayı hedefliyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli onay ve izinlerin almasının ardından KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin kullanıma sunulması bekleniyor.



KARŞILAŞTIRMALI TESTLERDE YÜZDE 100 BAŞARI SAĞLADI



PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin Ar-Ge ve tasarım süreci Şubat ayında tamamlanmıştı. Sürdürülen optimizasyon çalışmaları da tamamlanan kitin güvenlik ve hassasiyet testleri de tamamlanarak üretime hazır hale getirildi.



Üniversitenin laboratuvarlarında güvenirlilik, hassasiyet ve duyarlılığının ölçülmesi için birçok karşılaştırmalı teste tabi tutulan KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin sonuçları, şu anda piyasada kullanılan ticari kitlerin sonuçlarıyla da doğrulandı. Farklı kitlerle yapılan karşılaştırmalı analizlerin sonucunda geliştirilen kitin yüzde 100 hassasiyet ve duyarlılıkla çalıştığı belirlendi.



PROF. DR. İRFAN SUAT GÜNSEL: "İLK ÖNCELİĞİMİZ ÜLKEMİZİN YURT DIŞINDAN İTHAL ETTİĞİ KİTLERE GÜÇLÜ BİR YERLİ ALTERNATİF OLUŞTURMAK"



Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geliştirdikleri PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin şu anda dünya genelinde ticari olarak kullanılan kitler arasında en kapsamlı varyant analiz kiti olduğunu söyledi. Prof. Dr. Günsel, "Kendi araştırma laboratuvarlarımızda tasarladığımız PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ile 1 saat gibi kısa bir sürede hızlı, güvenli ve yüzde 100 hassasiyetle sonuç alabiliyoruz. COVID-19'la mücadelede KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni üreterek, ülkemize hizmet etmek bizim için büyük bir gurur" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması ile birlikte kullanılmaya başlanacağını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "İlk önceliğimiz ülkemizin yurt dışından ithal ettiği kitlere güçlü bir yerli alternatif oluşturmak. İkinci adımda, geliştirdiğimiz PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da kullanıma sunmak istiyoruz" dedi.



PROF. DR. TAMER ŞANLIDAĞ: "BİR SAATTEN AZ BİR SÜREDE VARYANT ANALİZİ DE DAHİL, COVID-19'U TESPİT EDECEK TÜM SONUÇLARA ULAŞIYORUZ"



Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Geliştirdiğimiz kit, bir saatten az bir sürede varyant analizi de dahil, COVID-19'u tespit edecek tüm sonuçları veriyor" ifadesini kullandı. Avrupa ve Birleşik Krallık'ın SARS-CoV-2'nin Hindistan (Delta) varyantının etkisi altına girmeye başladığını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "SARS-CoV-2'nin varyant analizlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi COVID-19'la mücadelenin seyrini belirleyecek temel faktörlerden biri. Bu nedenle bilim insanlarımız ile tasarladığımız PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni, COVID-19 tanısı ile birlikte bütün dünyada yayılan dört ana varyantı da tespit edebilecek şekilde geliştirdik. Yakın Doğu Üniversitesi PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti bu yönüyle dünyada önde gelen test kitleri arasında yer alıyor" açıklamasını yaptı.



DOÇ. DR. MAHMUT ÇERKEZ ERGÖREN: "YÜZDE 100'LÜK BİR DOĞRULUK ORANINA SAHİP"



Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı Sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören geliştirdikleri yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin tüm doğrulama ve validasyonlardan geçtiğini söyleyerek, bütün dünyada kullanılan ticari test kitlerinin sonuçlarıyla da karşılaştırdıklarını ve yüzde 100'lük bir doğruluk oranı saptadıklarını ifade etti. Doç. Dr. Ergören, Ar-Ge'sinden tasarımına kadar bütün süreçlerini Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen test kitinin KKTC'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurguladı.