Konya ARC Airbus’a simülatör üretti

Konya
'daki ARC Simülatör, pilotların uçuş okullarında yetiştirilmesinde kullanılan Airbus A-320 uçağı için simülatör üretti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Alyaz, yaklaşık 5 tonluk simülatörün 8.5 metre yüksekliğinde olduğunu söyledi. Cihazın gerçek bir A-320 Airbus uçağı simülatörü olduğunu ifade eden Alyaz, şöyle konuştu: "Uçuş okullarında pilotaj eğitimine başlayan öğrenciler, gerçek bir uçakta yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz tüm senaryoları deneyimlemek, el becerilerini hızlandırmak için böyle bir simülatörde eğitim alıyor. Bu simülatör daha önce ülkemizde üretilmiyordu. Bu Türkiye
'de bir ilk. Simülatör, 2.5 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Ar-Ge ve üretim sürecinde devletten KOSGEB desteği aldık." Üretim sürecinde, sanayi, üniversite iş birliğine gittiklerini vurgulayan Alyaz, Ar-Ge ve imalat aşamasında Necmettin Erbakan Üniversitesi
Mühendislik Bölümü ile KTO Karatay Üniversitesi
Pilotaj Bölümü'ndeki akademik kadrolarla yoğun işbirliği yaparak projeyi tamamladıklarını söyledi. Daha önce de Formula-1 yarış araç simülatörleri ürettikleri için bir altyapı ve birikime sahip olduklarına dikkati çeken Alyaz, yüzde 70'lik kısmı yerli. Yurtdışından 4 sipariş aldık" diye konuştu.