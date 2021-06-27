Son Dakika: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Atın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüşlerin ardından Cuma gününü yükseliş ile kapatmıştı. Haftanın ilk işlem gününde de her hafta olduğu gibi Kapalıçarşı altın fiyatları gündem oldu. Yatırım yapan küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar, "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL ile işleme başladı" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yeni haftaya ait canlı altın fiyatları ve geçmiş dönemin haftalık, aylık atlın fiyatı grafikleri haberimizde yer alıyor. İşte, 28 Haziran tarihli Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, 22 Ayar Bilezik, Gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları, son dönemde ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir trend izleyen altın fiyatları, Cuma günü gün içerisinde yükseliş ile haftayı kapatmıştı. Bugün, haftanın ilk işlem gününde de Kapalıçarşı altın fiyatı ve haftalık grafikler, yatırımcılar ile hediye olarak altın satın almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL seviyesinde açılış yaptı? Haberimizde, canlı Cumhuriyet, 22 Ayar bilezik, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarının yanı sıra, dönemlik grafikleri yer alıyor.