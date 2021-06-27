Son Dakika: Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, son dönemde ekonomi gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir trend izleyen altın fiyatları, Cuma günü gün içerisinde yükseliş ile haftayı kapatmıştı. Bugün, haftanın ilk işlem gününde de Kapalıçarşı altın fiyatı ve haftalık grafikler, yatırımcılar ile hediye olarak altın satın almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar kaç TL seviyesinde açılış yaptı? Haberimizde, canlı Cumhuriyet, 22 Ayar bilezik, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatlarının yanı sıra, dönemlik grafikleri yer alıyor.
ATA ALTIN FİYATLARI
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CUMHURİYET ALTIN FİYATI
GRAM ALTIN FİYATI
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI